Tundra на Божидар "bzm" Богданов стартира рокадите след отпадането си от TI

Божидар "bzm" Богданов и неговият отбор Tundra Esports не показа най-доброто си лице по време на най-големия ежегоден турнир по Dota 2 - The lnternational. Поради тази причина от организацията обявиха ниждите рокади.
Редиците на Tundra напускат Ремко "Crystallis" Арец и Мартин "Saksa" Саздов. Първият е напълно освободен, докато вторият остава на пейката по време на промените в състава на клуба.
Съвсем скоро ще бъдат обявени новите имена, които ще заместят двамата напуснали титулярната петица за в бъдеще.