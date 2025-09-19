Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  Tundra на Божидар "bzm" Богданов стартира рокадите след отпадането си от TI

  • 19 сеп 2025 | 08:55
Божидар "bzm" Богданов и неговият отбор Tundra Esports не показа най-доброто си лице по време на най-големия ежегоден турнир по Dota 2 - The lnternational. Поради тази причина от организацията обявиха ниждите рокади.

Редиците на Tundra напускат Ремко "Crystallis" Арец и Мартин "Saksa" Саздов. Първият е напълно освободен, докато вторият остава на пейката по време на промените в състава на клуба.

Съвсем скоро ще бъдат обявени новите имена, които ще заместят двамата напуснали титулярната петица за в бъдеще.

