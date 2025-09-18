Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море удари Шумен и среща Спартак Плевен на финала на Черноморските игри

Черно море удари Шумен и среща Спартак Плевен на финала на Черноморските игри

  • 18 сеп 2025 | 22:34
  • 870
  • 1
Черно море удари Шумен и среща Спартак Плевен на финала на Черноморските игри

Отборите на Черно море Тича и Спартак Плевен ще се изправят един срещу друг на финала на Черноморските игри, които за поредна година се провеждат в зала "Христо Борисов" във Варна.

Срещата е утре от 19:00 часа, а до нея "моряците" стигнаха, след като се наложиха с 84-69 над Шумен.

Най-резултатен в срещата бе Ламонт Уест със 17 точки, 15 вкара Георги Боянов, 14 реализира капитанът на варненци Николай Стоянов, с 11 се отчете Джелани Уотсън-Гейл, а 10 добави Алонзо Гафни.

За Шумен Владислав Станев вкара 13 точки, 12 наниза Костадин Лазаров.

По-рано през деня Спартак Плевен надигра с 95-76 Академик Бултекс 99 в морската столица.

За победителите Джелай Маклауд завърши с 23 точки, а Майом Бум и Мартин Сотиров вкараха по 17 точки.

За Академик Бултекс 99 Васил Бачев реализира 17 точки, а Райт Лоани добави 14 точки.

В спора за третото място на турнира един срещу друг ще излязат отборите на Академик Бултекс 99 и Шумен. Срещата е утре от 17:00 часа.

Снимка: Черно море Тича

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив пусна абонаментните карти за новия сезон в Sesame НБЛ

Локомотив Пловдив пусна абонаментните карти за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 450
  • 0
Олдън Полинайс за ЛеБрон Джеймс: Поне веднъж да беше казал: "Вината е моя"

Олдън Полинайс за ЛеБрон Джеймс: Поне веднъж да беше казал: "Вината е моя"

  • 18 сеп 2025 | 16:10
  • 995
  • 0
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 12715
  • 13
Появи се свободен кандидат за селекционер на Сърбия

Появи се свободен кандидат за селекционер на Сърбия

  • 18 сеп 2025 | 14:48
  • 884
  • 0
Пау Гасол се възхити на Янис: Да играеш за страната си е нещо специално

Пау Гасол се възхити на Янис: Да играеш за страната си е нещо специално

  • 18 сеп 2025 | 13:01
  • 481
  • 0
Локомотив Пловдив подписа с млад пойнт гард

Локомотив Пловдив подписа с млад пойнт гард

  • 18 сеп 2025 | 12:48
  • 435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 416335
  • 13
Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 5786
  • 19
Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 6858
  • 2
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 19477
  • 31
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 99406
  • 249
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 32642
  • 44