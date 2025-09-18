Черно море удари Шумен и среща Спартак Плевен на финала на Черноморските игри

Отборите на Черно море Тича и Спартак Плевен ще се изправят един срещу друг на финала на Черноморските игри, които за поредна година се провеждат в зала "Христо Борисов" във Варна.

Срещата е утре от 19:00 часа, а до нея "моряците" стигнаха, след като се наложиха с 84-69 над Шумен.



Най-резултатен в срещата бе Ламонт Уест със 17 точки, 15 вкара Георги Боянов, 14 реализира капитанът на варненци Николай Стоянов, с 11 се отчете Джелани Уотсън-Гейл, а 10 добави Алонзо Гафни.



За Шумен Владислав Станев вкара 13 точки, 12 наниза Костадин Лазаров.

По-рано през деня Спартак Плевен надигра с 95-76 Академик Бултекс 99 в морската столица.



За победителите Джелай Маклауд завърши с 23 точки, а Майом Бум и Мартин Сотиров вкараха по 17 точки.



За Академик Бултекс 99 Васил Бачев реализира 17 точки, а Райт Лоани добави 14 точки.

В спора за третото място на турнира един срещу друг ще излязат отборите на Академик Бултекс 99 и Шумен. Срещата е утре от 17:00 часа.

Снимка: Черно море Тича