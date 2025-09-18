Популярни
  2. Лека атлетика
  Двукратният олимпийски медалист Фред Кърли обяви, че ще участва в Enhanced Games

Двукратният олимпийски медалист Фред Кърли обяви, че ще участва в Enhanced Games

  • 18 сеп 2025 | 11:07
  • 416
  • 0
Двукратният олимпийски медалист Фред Кърли обяви, че ще участва в Enhanced Games

Трикратният световен шампион по лека атлетика Фред Кърли обяви, че ще участва в първото издание на т.нар. "Игри за допингирани" (Enhanced Games) - състезание, което позволява на спортистите да използват вещества, подобряващи представянето, информира агенция DPA.

30-годишният двукратен олимпийски медалист, който през август беше временно отстранен от Звеното за почтеност в атлетиката заради "непредоставяне на информация за местонахождението си", ще се състезава в дисциплината 100 метра, разкриха организаторите, добавяйки, че е предвиден бонус от 1 милион долара за подобряване на световния рекорд на Юсейн Болт от 9.58 секунди. Кърли спечели сребро в дисциплината на Игрите в Токио и бронз на Олимпиадата в Париж. Личното му най-добро време е 9.76 секунди.

Адвокатите на Фред Кърли тогава заявиха, че спринтьорът е възнамерявал да "оспори твърдението, че е нарушил антидопинговите правила, свързани с непредоставяне на информация за местонахождението си".

Кърли "твърдо вярва, че един или повече от предполагаемите му пропуснати тестове трябва да бъдат отменени, или защото не е проявил небрежност, или защото служителят по допинг контрол не е направил разумното при тези обстоятелства, за да го намери на определеното му място", коментираха още адвокатите на спринтьора.

Организаторите на Enhanced Games вече информираха, че първото издание ще се проведе през май 2026 година в Лас Вегас.

Проектът е планиран като ежегодно мултиспортно събитие, което ще позволи на спортистите да използват вещества, подобряващи постижения, без да бъдат подлагани на тестове за допинг.

Програмата за 2026 година включва плуване, лека атлетика и вдигане на тежести. Спортистите, които поставят световен рекорд, ще получат бонус от 1 милион долара, а първото място във всяко състезание ще бъде възнаградено с 250 000 долара.

