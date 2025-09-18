Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Славчо Червенков чества 70-годишнина днес

Славчо Червенков чества 70-годишнина днес

  • 18 сеп 2025 | 09:24
  • 118
  • 0
Славчо Червенков чества 70-годишнина днес

Славчо Червенков, олимпийски вицешампион, втори в света и два пъти втори в Европа на свободната борба, чества 70-годишнина днес.

На големи първенства губи два път от един и същ съперник - руснака Иля Мате. Първо, на олимпийските игри в Москва 80, след това и на световното в Канада две години по-късно.

Днес рожденици са още Елица Янкова, бронзова олимпийска медалистка от Рио 2016. Петър Крумов, световен шампион, втори в Европа и пети на олимпийските игри Мексико 68 в класическия стил, навършва 84 г.

А Валентин Желев,  двукратен европейски вицешампион, 4-ти в света и носител на златния пояс "Дан Колов", чества 57-ия си рожден ден.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Първи медал за България от Световното по борба

Първи медал за България от Световното по борба

  • 17 сеп 2025 | 18:50
  • 22392
  • 3
Янева е на полуфинал, а Дудова чака репешаж на Световното

Янева е на полуфинал, а Дудова чака репешаж на Световното

  • 17 сеп 2025 | 16:11
  • 751
  • 0
България ще домакинства на Световно по кикбокс за кадети

България ще домакинства на Световно по кикбокс за кадети

  • 17 сеп 2025 | 16:09
  • 539
  • 0
Ето колко души са гледали Канело - Крауфорд по Netflix

Ето колко души са гледали Канело - Крауфорд по Netflix

  • 17 сеп 2025 | 11:29
  • 1618
  • 1
Иран отново са на върха на свободната борба

Иран отново са на върха на свободната борба

  • 17 сеп 2025 | 10:59
  • 950
  • 2
Рение де Ридер ще се изправи срещу Брендън Алън във Ванкувър

Рение де Ридер ще се изправи срещу Брендън Алън във Ванкувър

  • 17 сеп 2025 | 10:45
  • 604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 401901
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 6356
  • 21
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 3894
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 3633
  • 3
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 40025
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 30575
  • 55