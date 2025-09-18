Славчо Червенков чества 70-годишнина днес

Славчо Червенков, олимпийски вицешампион, втори в света и два пъти втори в Европа на свободната борба, чества 70-годишнина днес.

На големи първенства губи два път от един и същ съперник - руснака Иля Мате. Първо, на олимпийските игри в Москва 80, след това и на световното в Канада две години по-късно.

Днес рожденици са още Елица Янкова, бронзова олимпийска медалистка от Рио 2016. Петър Крумов, световен шампион, втори в Европа и пети на олимпийските игри Мексико 68 в класическия стил, навършва 84 г.

А Валентин Желев, двукратен европейски вицешампион, 4-ти в света и носител на златния пояс "Дан Колов", чества 57-ия си рожден ден.