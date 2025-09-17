ЦСКА U14 победи Левски на "Герена" в първия кръг за Купата на БФС

Отборът на ЦСКА при децата, родени 2012 година, започна участието си в турнира за Купата на БФС с ценна победа. В първия кръг "армейците" се наложиха с 1:0 над Левски в двубой, игран на стадион "Георги Аспарухов".

Първото полувреме премина при равностойна игра, без отбелязани попадения. След почивката "червените" наложиха териториален и игрови контрол, създавайки по-чистите положения. Десет минути преди края на срещата Денис Тонев реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу Никола Владимиров, с което оформи крайния резултат.

В заключителните минути възпитаниците на треньора Мартин Иванов демонстрираха отлична организация и тактическа дисциплина, като не позволиха на съперника да застраши сериозно вратата им.