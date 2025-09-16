Сам Деруу: Крайно време е да науча български език!

Капитанът на националния отбор на Белгия Сама Деруу през този сезон ще му се наложи да научи доста думи на български език.

Приятелят на бившата родна националка Добриана Рабаджиева през този сезон ще играе в руския Локомотив (Новосибирск), където ще бъде заобиколен от много българи.

В Новосибирск Сам Деруу ще попадне под ръководството на български треньорски щаб, в който са Пламен Константинов, Андрей Жеков, Милен Богданов, Венислав Наумов и Георги Петров. На игрището също няма да липсва родна връзка – в състава е и младият талантлив разпределител Симеон Николов.

„Треньори българи, разпределител българин, половинката ми – българка… Май е крайно време да се запиша на курсове по езика, за да науча български език!“, заяви сам Деруу в интервю за пресслужбата на федерацията на родината си.

