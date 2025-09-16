Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 15 години

Септември - Черно море 0:2
0:1 Момчил Тодоров (21')
0:2 Теодор Николаев (80')
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 5:1
1:0 Мартин Тодоров (27')
2:0 Мартин Тодоров (47')
3:0 Борислав Хюремов (54')
4:0 Мартин Тодоров (56')
5:0 Стилиян Видолов (62')
5:1 Владимир Георгиев (81')
ЦСКА 1948 - Добруджа 5:1
1:0 Мартин Тулилов (33')
1:1 Мартин Хинев (36')
2:1 Мартин Данчев (41')
3:1 Мартин Данчев (43')
4:1 Алекс Йорданов (53')
5:1 Валентин Йолов (55')
Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 5:0
1:0 Александър Димитров (24')
2:0 Александър Ангелов (37')
3:0 Георги Славчов (43')
4:0 Денислав Петров (54')
5:0 Румен Джепков (67')
Академик (Пловдив) - Левски 1:3
0:1 Емилиян Николов (20')
0:2 Емилиян Николов (23')
0:3 Емилиян Николов (70')
1:3 Тодор Каракитуков (80')
Национал - ЦСКА 1:2
1:0 Стефан Йорданов (3')
1:1 Димитър Цуков (68') д
1:2 Виктор Величков (80'+3)
Шипка Старс - Дунав 4:0
1:0 Георги Сталев (12')
2:0 Иван Челебиев (58')
3:0 Георги Сталев (69')
4:0 Георги Ковачев (77') д
Славия - Етър 1:0
1:0 Пол Дочев (80')