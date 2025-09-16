Популярни
Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 16 сеп 2025 | 20:34
  • 1281
  • 0

Септември - Черно море 0:2
0:1 Момчил Тодоров (21')
0:2 Теодор Николаев (80')

Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна)  5:1
1:0 Мартин Тодоров (27')
2:0 Мартин Тодоров (47')
3:0 Борислав Хюремов (54')
4:0 Мартин Тодоров (56')
5:0 Стилиян Видолов (62')
5:1 Владимир Георгиев (81')

ЦСКА 1948 - Добруджа  5:1
1:0 Мартин Тулилов (33')
1:1 Мартин Хинев (36')
2:1 Мартин Данчев (41')
3:1 Мартин Данчев (43')
4:1 Алекс Йорданов (53')
5:1 Валентин Йолов (55')

Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 5:0
1:0 Александър Димитров (24')
2:0 Александър Ангелов (37')
3:0 Георги Славчов (43')
4:0 Денислав Петров (54')
5:0 Румен Джепков (67')

Академик (Пловдив) - Левски 1:3
0:1 Емилиян Николов (20')
0:2 Емилиян Николов (23')
0:3 Емилиян Николов (70')
1:3 Тодор Каракитуков (80')

Национал - ЦСКА 1:2
1:0 Стефан Йорданов (3')
1:1 Димитър Цуков (68') д
1:2 Виктор Величков (80'+3)

Шипка Старс - Дунав 4:0
1:0 Георги Сталев (12')
2:0 Иван Челебиев (58')
3:0 Георги Сталев (69')
4:0 Георги Ковачев (77') д

Славия - Етър  1:0
1:0 Пол Дочев (80')

Обявиха съдията за Левски - Лудогорец

  • 16 сеп 2025 | 15:55
  • 12944
  • 10
Най-голямата вратарска школа в България събира млади таланти от 8 до 23 години

  • 16 сеп 2025 | 15:42
  • 2075
  • 2
Минал през три наши клуба бразилец ще играе в Индонезия

  • 16 сеп 2025 | 15:35
  • 1286
  • 0
Започна ремонт на стадиона във Враца

  • 16 сеп 2025 | 14:06
  • 3371
  • 0
41 години от бенефиса на Зума

  • 16 сеп 2025 | 14:00
  • 938
  • 0
Освободен от ЦСКА продължи с фурора в шведски гранд

  • 16 сеп 2025 | 13:09
  • 5038
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 371460
  • 3
Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 20903
  • 19
Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

  • 16 сеп 2025 | 21:42
  • 8461
  • 8
Стартовите 11 на Реал Мадрид и Марсилия, Чаби Алонсо прави промени, Винисиус е на пейката

  • 16 сеп 2025 | 21:09
  • 2506
  • 11
Съставите на Ювентус и Борусия (Дортмунд)

  • 16 сеп 2025 | 21:03
  • 1625
  • 1
ЦСКА представи Валентин Илиев

  • 16 сеп 2025 | 16:48
  • 18140
  • 17