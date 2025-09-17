Популярни
България излиза срещу Чили в мач №3

  • 17 сеп 2025 | 06:01
Волейболистите от националния отбор на България излизат днес в 8:30 часа срещу Чили в третия си двубой на Световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще изиграят в Пасай Сити третата си среща в Група Е.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.

Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство
България е лидер в Група Е след двете победи срещу Германия (3:0) и Словения (3:2), които осигуриха място в 1/8-финалите.

Чили допусна две загуби от Словения (0:3) и Германия (0:3).

България е №12-и в световната ранглиста, а Чили е на 29-о място.

Чили се завръща на световната волейболна сцена след 43-годишно отсъствие. За последно Чили участва на Мондиал 1982 г. в Аржентина, където завършва на предпоследното 23-о място. Селекционер е аржентинецът Даниел Неямкин – треньор с богат опит, преминал през всички възрастови формации на страната. От 2022 г. е начело на представителния тим на Чили.

Сам Деруу: Крайно време е да науча български език!

  • 16 сеп 2025 | 20:47
  • 9196
  • 2
Теодор Чипилов: Ще има голяма борба за оцеляване във Висшата лига

  • 16 сеп 2025 | 20:01
  • 1054
  • 1
Христо Христов: Идването на Добруджа, Хебър и Металург ще вдигне нивото

  • 16 сеп 2025 | 19:51
  • 1283
  • 1
Пламен Тодоров: Тази година Висшата лига ще бъде по-силна

  • 16 сеп 2025 | 19:36
  • 1220
  • 0
Гръм в рая! Белгия шамароса световния шампион Италия

  • 16 сеп 2025 | 19:09
  • 13834
  • 0
Рекорден брой италиански треньори на Мондиал 2025

  • 16 сеп 2025 | 18:50
  • 1663
  • 0
Шампионската лига се завърна ударно с голова фиеста и любопитни резултати

  • 17 сеп 2025 | 00:05
  • 17576
  • 6
10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

  • 16 сеп 2025 | 23:59
  • 22362
  • 123
Влахович спаси Ювентус срещу Борусия (Дортмунд) след невероятно второ полувреме

  • 16 сеп 2025 | 23:55
  • 19093
  • 15
Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

  • 16 сеп 2025 | 21:42
  • 19911
  • 13
Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 28374
  • 20