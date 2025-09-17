България излиза срещу Чили в мач №3

Волейболистите от националния отбор на България излизат днес в 8:30 часа срещу Чили в третия си двубой на Световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще изиграят в Пасай Сити третата си среща в Група Е.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 2.

Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

България е лидер в Група Е след двете победи срещу Германия (3:0) и Словения (3:2), които осигуриха място в 1/8-финалите.

Чили допусна две загуби от Словения (0:3) и Германия (0:3).

България е №12-и в световната ранглиста, а Чили е на 29-о място.

Чили се завръща на световната волейболна сцена след 43-годишно отсъствие. За последно Чили участва на Мондиал 1982 г. в Аржентина, където завършва на предпоследното 23-о място. Селекционер е аржентинецът Даниел Неямкин – треньор с богат опит, преминал през всички възрастови формации на страната. От 2022 г. е начело на представителния тим на Чили.