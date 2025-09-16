Популярни
Българи са лидери в 3 класации на Световоното пъвенство във Филипините

  16 сеп 2025
Националът Александър Николов оглави класациите след първите две срещи от груповата фаза на световното първенство, което се провежда във Филипините.

Българският волейбол е лидер в подреждането при реализаторите и при нападателите.

Николов е №1 при най-резултатните състезатели с 54 точки (3 аса, 3 блокади).

Зад него остават имена като Пабло Кукарцев (Аржентина), Тончек Щерн (Словения), Никълъс Хоуг (Канада) и други.

Алекс е водач в класацията на нападателите - със средно 24 атаки на мач.

Топ 3 допълват Пабло Кукарцев (Аржентина) и Ахмед Илкбайри (Либия) - съответно с 16 и 15.50 точки от елемента.

При центровете Илия Петков и Алекс Грозданов си делят лидерската позиция.

И двамата имат по 7 блокади - средно 3.50 на мач. Бразилецът Флавио Жуалберто също е третият състезател със същия брой точки от елемента.

При изпълнителите на начален удар Симеон Николов е трети с 6 аса, средно 3 на мач.

Александър Николов е шести с 3 точки от начален удар, средно  1,50 на мач.

Лидер е Ефе Мандъраджъ с 9 точки, средно 4,50 на среща. Втората позиция е за Микел Ахии с 8 точки (средно 4 на мач).

При разпределителите Симеон Николов е осми с 64 успешни подавания (средно 32 на мач), или 36,99 % ефективност.

Първенец в подреждането е Лусиано де Чеко с 92 успешни подавания (средно 46 на мач). Втори и трети са съответно Аршиа Бенежад (Иран) и Фернандо Крелинг (Бразилия) - с 91 и 88 паса.

При защитниците Дамян Колев е шести с 13 спасявания (средно 6,50 на мач).

Лидер е Беркай Байрактар с 24 спасявания (12 на мач), втори е Тайеб Корбосли със 17 (средно 8,50).

При посрещачите Дамян Колев е 5-и.

Мартин Атанасов заема 8-а позиция.

Първенец е подреждането е Лусиано Палонски (Аржентина).

