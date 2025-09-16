Българи са лидери в 3 класации на Световоното пъвенство във Филипините

Националът Александър Николов оглави класациите след първите две срещи от груповата фаза на световното първенство, което се провежда във Филипините.

Българският волейбол е лидер в подреждането при реализаторите и при нападателите.

Волейболните фенове във Филипините полудяха по Алекс Николов

Николов е №1 при най-резултатните състезатели с 54 точки (3 аса, 3 блокади).

Зад него остават имена като Пабло Кукарцев (Аржентина), Тончек Щерн (Словения), Никълъс Хоуг (Канада) и други.

Алекс е водач в класацията на нападателите - със средно 24 атаки на мач.

Топ 3 допълват Пабло Кукарцев (Аржентина) и Ахмед Илкбайри (Либия) - съответно с 16 и 15.50 точки от елемента.

При центровете Илия Петков и Алекс Грозданов си делят лидерската позиция.

И двамата имат по 7 блокади - средно 3.50 на мач. Бразилецът Флавио Жуалберто също е третият състезател със същия брой точки от елемента.

При изпълнителите на начален удар Симеон Николов е трети с 6 аса, средно 3 на мач.

Александър Николов е шести с 3 точки от начален удар, средно 1,50 на мач.

Лидер е Ефе Мандъраджъ с 9 точки, средно 4,50 на среща. Втората позиция е за Микел Ахии с 8 точки (средно 4 на мач).

При разпределителите Симеон Николов е осми с 64 успешни подавания (средно 32 на мач), или 36,99 % ефективност.

Първенец в подреждането е Лусиано де Чеко с 92 успешни подавания (средно 46 на мач). Втори и трети са съответно Аршиа Бенежад (Иран) и Фернандо Крелинг (Бразилия) - с 91 и 88 паса.

При защитниците Дамян Колев е шести с 13 спасявания (средно 6,50 на мач).

Лидер е Беркай Байрактар с 24 спасявания (12 на мач), втори е Тайеб Корбосли със 17 (средно 8,50).

При посрещачите Дамян Колев е 5-и.

Мартин Атанасов заема 8-а позиция.

Първенец е подреждането е Лусиано Палонски (Аржентина).

Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!