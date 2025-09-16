Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 16 години

Академик (Пловдив) - Левски 2:0
1:0 Виктор Танчев (24')
2:0 Антоан Добрев (45'+2)
Ботев (Пловдив) - Пловдив 2015 3:1
0:1 Алекзандър Петров (3')
1:1 Иво Миланов (30')
2:1 Александър Александров (56')
3:1 Иво Миланов (62')
Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 2:0
1:0 Даниел Тодоров (3')
2:0 Ахмед Манаф (56')
Арда - Пирин 0:3
0:1 Станислав Атанасов (70')
0:2 Мартин Лазаров (77')
0:3 Методи Петров (86')
Септември - Черно море 6:0
1:0 Теодор Доцев (5') д
2:0 Георги Цепов (20')
3:0 Александър Динев (22')
4:0 Борис Гогов (35')
5:0 Максим Димитров (38')
6:0 Крум Крумов (61')
Национал - ЦСКА 0:2
0:1 Марк Илков (65')
0:2 Никола Боевски (76')
Ботев (Враца) - Дунав 1:2
0:1 Васил Иванов (46')
1:1 Ивайло Христов (52')
1:2 Владин Симеонов (72')
Славия - Етър 4:2
0:1 Виктор Иванов (4')
1:1 Калоян Калчев (30')
1:2 Александър Тодоров (45'+2)
2:2 Галин Димитров (50')
3:2 Галин Димитров (74')
4:2 Крис Центнер (79')