Сърбия срази Китай и запази шанс за 1/8-финал

Волейболистите на Сърбия записаха чиста победа над Китай с 3:0 (25:18, 25:19, 29:27) във втория си мач от Група Н на Световното първенство във Филипините.

Успехът бе първи за “плавите”, които в първата си среща загубиха от Чехия с 0:3.

“Репрезентацията” срещна проблеми единствено в тратата част, в която възпитаниците на Витал Хейненен игра равностойно.

Дражен Лубурич заби 17 точки (1 ас, 1 блок).

Павле Перич добави 11 точки (3 блока).

Александър Неделкович също реализира 11 точки (1 блок).

Уан Бин бе най-резултатен за Китай с 16 точки (1 ас).

Шикун Пен добави още 9 точки (4 блока).

Така Китай допусна втора поредна загуба, след като в първата си среща загуби от Бразилия с 1:3 и загуби шанс да продължи напред.

За “плавите” надеждата за 1/8-финал остава, но тя минава единствено през успех над Бразилия в четвъртък.

“Плавите” срещат ”Селесао” на 18 септември от 5:00 часа.

Бразилия напред на Мондиал 2025 след лесна победа над Чехия

Бразилците вече си осигуриха място на 1/8-финалите след победи над Китай с 3:1 и над Чехия с 3:0.