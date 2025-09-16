Бразилия напред на Мондиал 2025 след лесна победа над Чехия

Волейболистите от националния отбор на Бразилия се класираха за следващата фаза на Световното първенство във Филипините. Момчетата на Бернардо Резенде биха категорично Чехия с 3:0 (25:11, 25:22, 25:18) във втория си мач от Група H на Мондиала, игран рано тази сутрин пред едва около 500 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.
Така "Селесао" е начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, като на практика продължава напред към 1/8-финалите на турнира. Чехия пък е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки, като все още има реални шансове да играе в елиминациите на шампионата на планетата.
В последната си среща от групата Бразилия ще излезе срещу Сърбия, а Чехия срещу Китай. Двубоите са в четвъртък (18 септември) съответно от 05,00 и 16,00 часа българско време.
Най-резултатни за Бразилия станаха Алан Соуса (1 блок и 1 ас), Артур Бенто и Жудсон Нунеш (2 блока) с 12, 11 и 10 точки за победата.
За тима на Чехия с двуцифров актив беше Лукаш Вашина, който завърши с 14 точки (2 блока).
БРАЗИЛИЯ - ЧЕХИЯ 3:0 (25:11, 25:22, 25:18)
БРАЗИЛИЯ: Фернандо Крелинг 2, Алан Соуса 12, Артур Бенто 11, Рикардо Лукарели 9, Жудсон Нунеш 10, Флавио Жуалберто 8 - Майке Нашименто-либеро (Дарлан Соуса 2, Матеуш Гонсалвеш, Енрике Онорато, Адриано Фернандеш-либеро)
Старши треньор: БЕРНАРДО РЕЗЕНДЕ
ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек, Патрик Индра 6, Лукаш Вашина 14, Ян Гълъбов 9, Адам Зайичек 1, Антонин Климес 4 - Милан Моник-либеро (Мартин Лицек, Иржи Сърб, Марек Шотола 3, Иржи Бенда)
Старши треньор: ИРЖИ НОВАК.
Снимки: en.volleyballworld.com