Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бразилия напред на Мондиал 2025 след лесна победа над Чехия

Бразилия напред на Мондиал 2025 след лесна победа над Чехия

  • 16 сеп 2025 | 12:24
  • 204
  • 0

Волейболистите от националния отбор на Бразилия се класираха за следващата фаза на Световното първенство във Филипините. Момчетата на Бернардо Резенде биха категорично Чехия с 3:0 (25:11, 25:22, 25:18) във втория си мач от Група H на Мондиала, игран рано тази сутрин пред едва около 500 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Така "Селесао" е начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, като на практика продължава напред към 1/8-финалите на турнира. Чехия пък е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки, като все още има реални шансове да играе в елиминациите на шампионата на планетата.

В последната си среща от групата Бразилия ще излезе срещу Сърбия, а Чехия срещу Китай. Двубоите са в четвъртък (18 септември) съответно от 05,00 и 16,00 часа българско време.

Най-резултатни за Бразилия станаха Алан Соуса (1 блок и 1 ас), Артур Бенто и Жудсон Нунеш (2 блока) с 12, 11 и 10 точки за победата.

За тима на Чехия с двуцифров актив беше Лукаш Вашина, който завърши с 14 точки (2 блока).

БРАЗИЛИЯ - ЧЕХИЯ 3:0 (25:11, 25:22, 25:18)

БРАЗИЛИЯ: Фернандо Крелинг 2, Алан Соуса 12, Артур Бенто 11, Рикардо Лукарели 9, Жудсон Нунеш 10, Флавио Жуалберто 8 - Майке Нашименто-либеро (Дарлан Соуса 2, Матеуш Гонсалвеш, Енрике Онорато, Адриано Фернандеш-либеро)

Старши треньор: БЕРНАРДО РЕЗЕНДЕ

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек, Патрик Индра 6, Лукаш Вашина 14, Ян Гълъбов 9, Адам Зайичек 1, Антонин Климес 4 - Милан Моник-либеро (Мартин Лицек, Иржи Сърб, Марек Шотола 3, Иржи Бенда)

Старши треньор: ИРЖИ НОВАК.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

Нидерландия победи Румъния и продължава напред на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 19:53
  • 2246
  • 1
Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

Българин игра за Катар! Полша на 1/8-финала на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 19:30
  • 4821
  • 0
САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

  • 15 сеп 2025 | 18:53
  • 10150
  • 0
България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

  • 15 сеп 2025 | 18:29
  • 3353
  • 0
Жига Щерн: И късметът ни свърши, за да вземем 2 точки

Жига Щерн: И късметът ни свърши, за да вземем 2 точки

  • 15 сеп 2025 | 17:33
  • 2474
  • 0
Яни Ковачич: Бяхме близо до победата, но българите имаха малко повече късмет

Яни Ковачич: Бяхме близо до победата, но българите имаха малко повече късмет

  • 15 сеп 2025 | 17:26
  • 1545
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3257
  • 1
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12328
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14794
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1879
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364277
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7504
  • 3