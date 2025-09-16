Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

  • 16 сеп 2025 | 13:29
  • 591
  • 0
Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

Националният отбор на Иран запази реални шансове за класиране на 1/8-финалите на Световното първенство за мъже във Филипините. Играчите на Роберто Пиаца обърнаха Тунис, воден от бившия селекционер на България, Камило Плачи, с 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:16) във втория си двубой от Група А на шампионата, игран тази сутрин пред около 1500 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Така и двата тима имат по 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране в групата, като до последно ще имат възможност да продължат в следващата, елиминационна, фаза на Мондиала.

В последните си срещи от групата Иран ще излезе срещу домакините от Филипините, докато Тунис ще играе с Египет в африканското дерби. Мачовете са в четвъртък (18 септември) съответно от 12,30 и 08,30 часа българско време.

Над всички за Иран бе Пория Хосейн с 21 точки (3 аса), а капитанът Мортеза Шарифи добави още 18 точки (5 аса! и 3 блока) за успеха.

За Тунис Усама Бен Ромдане (1 блок) и Али Бонгуй (1 блок) реализираха по 14 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

