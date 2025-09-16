Най-голямата вратарска школа в България събира млади таланти от 8 до 23 години

Бившият вратар на Локомотив (София) и доскорошен треньор на вратарите в представителния отбор на клуба – Владимир Манолков, обяви старта на регистрациите за юбилейното десето зимно издание на ART GOALKEEPER TRAINING CAMP. Лагерът ще се проведе от 16 до 21 декември 2025 г. в гр. Петрич.

“Този лагер е повече от тренировки – той е общност, в която изграждаме бъдещи лидери на терена. Горд съм, че вече десето издание ще съберем най-мотивираните млади вратари от цяла България и чужбина, за да им дадем професионална подготовка и вдъхновение за развитие“, споделя Владимир Манолков.

Програмата включва:

• 8 двуразови интензивни тренировки;

• 4 тактически видео лекции и анализи;

• Настаняване в хотел на всеки регистриран участник;

• Прясно приготвена закуска, обяд и вечеря;

• Организиран транспорт в двете посоки за всички участници;

• Медицинско лице на терен и в хотел;

• Сертификат и статуетка за всеки участник;

• Специални награди: „Вратар на лагера“ и „Вратар на вратарите“;

• Включване в Стена на славата Юбилеен бонус и специална колаборация.