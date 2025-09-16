Популярни
Минал през три наши клуба бразилец ще играе в Индонезия

  • 16 сеп 2025 | 15:35
  • 167
  • 0

Бразилският краен бранител Джонатан Перейра подписа с Дева Юнайтед от Индонезия, информираха от клуба.

Перейра е много добре познат в Бълария, тъй като е играл за три отбора у нас. Джонатан пристигна в България през 2018 година, когато подписа с Ботев Пловдив като свободен агент. През 2021 парафира с Берое, а след това изкара два периода в ЦСКА 1948. Най-много мачове има за "канарчетата" - 71 (2 гола и 3 асистенции). За ЦСКА 1948 има 57 двубоя (2 гола и 6 асистенции), както и пет за дубъла. За Берое има 20 мача (2 гола и 2 асистенции).

