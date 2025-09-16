Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  56-и национален лекоатлетически пробег "Колю Фичето" ще се проведе на 21 септември

56-и национален лекоатлетически пробег "Колю Фичето" ще се проведе на 21 септември

  16 сеп 2025
  • 436
  • 0
56-и национален лекоатлетически пробег "Колю Фичето" ще се проведе на 21 септември

В Дряново ще бъде даден стартът на 56-ия национален лекоатлетически пробег "Колю Фичето". На 21 септември Спортен комплекс "Локомотив”-Дряново ще събере участници, организатори и зрители на петдесет и шестото издание едно от най-старите и традиционни атлетически състезания у нас Шосеен крос “Колю Фичето“, кръстен на именития възрожденски строител. В 16 старта спортисти от различни възрастови групи ще премерят сили за призовите места, като началото на спортния празник е в 09:30 ч. на 21.09.2025 г.

