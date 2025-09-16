Популярни
Специален зехтин от Кипър може да се превърне в революция в спортните постижения

  16 сеп 2025 | 14:01
Специален зехтин може да се превърне в революция в спортните постижения, пише агенция "Ройтерс".

Малък завод в Кипър произвежда зехтин от ранна реколта, който е пълен с полифеноли, борещи се с възпаленията. Футболисти, които приемат доза зехтин, са убедени, че тя им помага да се възстановят по-бързо и да играят по-усърдно, разказва производителят Ник Шизас - бивш лицензиран от ФИФА агент, представляващ футболисти от цял свят.

"Те се връщаха с много повече енергия. Възстановяваха се по-бързо между мачовете, между тренировките и без да ги карам насила, те се връщаха и искаха още", коментира Шизас за предишния си живот в света на футбола.

Той си сътрудничи с инженер-геолога Николас Нетиен, за да стартира малък бизнес, включващ продажбата на маслинови капсули. Те снабдяват спортисти, включително футболисти от английска Висша лига и колоездачен отбор, участващ в Тур дьо Франс.

Противовъзпалителните и антиоксидантните ползи идват от брането на маслините преди да узреят, когато все още съдържат високи нива на специфичните вещества полифеноли.

Нетиен и Шизас произвеждат такива масла в интересен момент. Изследователи от два кипърски университета ще започнат тази година клинични проучвания върху представянето на кипърски футболисти, приемащи дози зехтин с високо съдържание на феноли, надявайки се да допълнят нарастващия брой доказателства за неговия здравословен потенциал. Те също така ще измерват ползите за чревния микробиом.

В маслинова фабрика в област Ларнака, Нетиен, който твърси, че е произвел масло с най-високо регистрирано съдържание на полифеноли, следи отблизо процеса на екстракция. Чрез разбиване се получава полифенол, наречен олеокантал, който той нарича "най-естественото и мощно противовъзпалително средство в света".

Това масло от ранна реколта съдържа 30 пъти повече полифеноли от екстра върджин зехтин и 100 пъти повече олеокантал. За да запази тези съединения непокътнати, компанията използва еднократни дози от морски водорасли вместо бутилки, предотвратявайки окисляването и разхищението.

Николас Нетиен казва, че това, което правят, е съвременно възраждане на стара практика.

"В Средиземноморието, особено в Гърция и Кипър, има традиция да се прави зехтин много рано през сезона... и това масло се е съхранявало у дома, за да се използва като лекарство. Не е нещо ново. На хиляди години е", коментира той.

