  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Почина вицепрезидентът на българската борба

  • 16 сеп 2025 | 13:35
Тъжен ден за борбата. Едва на 59 години от този свят си отиде Стефан Николов – вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор „Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията.

“Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него.

Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство”, написаха от БФБ.

Погребението ще се състои в четвъртък, 18.09.2025 г., от 12 часа в Гробищен парк „Архангел Михаил“, кв. Бояна – Витоша, ул. „Бояна парк“ №4, 1616 София.

Екипът на Sportal.bg изказва най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

