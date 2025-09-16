Освободен от ЦСКА продължи с фурора в шведски гранд

Бившият полузащитник на ЦСКА - Тобиас Хайнц, се превърна в истинско страшилище за противниците на новия си тим Гьотеборг. Халфът, който се раздели с “червените” по взаимно съгласие в началото на тази година, се е отчел с впечатляващите 7 гола и 8 асистенции в изиграните до момента 22 мача.

Хайнц блесна с две попадения и в последния шампионатен двубой на Гьотеборг. Благодарение на тях отборът му измъкна трите точки като гост на Хекен след 2:1.

Успехът изкачи тима му до четвъртото място в класирането на само две точки от третия АИК.