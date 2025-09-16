Популярни
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 18 години

  16 сеп 2025 | 12:48
Септември - Нефтохимик  9:0
1:0 Димитър Челебиев (8')
2:0 Димитър Челебиев (21')
3:0 Васил Василoв (29')
4:0 Васил Василoв (33')
5:0 Калоян Стоянов (62')
6:0 Калоян Стоянов (79')
7:0 Мариян Воденичаров (82')
8:0 Мариян Воденичаров (84')
9:0 Васил Василoв (86')

Пирин - Янтра 4:3
1:0 Ивайло Иванов (16')
2:0 Наско Атанасов (19')
3:0 Ивайло Иванов (25')
3:1 Росен Петков (39')
4:1 Ивайло Иванов (49')
4:2 Никола Ганчев (53')
4:3 Денис Карапенев (72')

Национал - Локомотив (Пловдив)  1:2
0:1 Радослав Палазов (16')
0:2 Димитър Мрънков (54')
1:2 Стефан Крумов (74')

ЦСКА - Хебър  2:2
1:0 Димитър Урумов (8')
1:1 Самуил Мечев (36')
2:1 Петко Аврамов (75')
2:2 Неджми Вранчев (88')

Локомотив (София) - Миньор (Перник)  6:0
1:0 Максим Йонин (3')
2:0 Емилиян Гогев (24')
3:0 Емилиян Гогев (27')
4:0 Валентин Архипов (45')
5:0 Емилиян Гогев (58')
6:0 Лъчезар Лозанов (87')

Берое - Монтана  5:0
1:0 Иван Петров (6')
2:0 Иван Петров (23')
3:0 Петър Петров (26')д
4:0 Тодор Иванов (61')
5:0 Стефан Михайлов (75')

Спартак (Варна) - Славия 0:5
0:1 Ивайло Димитров (52')
0:2 Велизар Ветов (65')
0:3 Кяшиф Реджеб (74') аг
0:4 Димитър Генов (78')
0:5 Ивайло Иванов (82')

Ботев (Пловдив) - Арда 3:1
1:0 Самуил Цонов (35')
2:0 Самуил Цонов (42')
3:0 Радослав Караманов (48')
3:1 Бурак Акънджъ (58')

