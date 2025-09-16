Кой ще бъде отборен корпоративен шампион по шахмат на България за 2025 година

Българска Шахматна Лига (БШЛ) е създадена през 2025 година с идеята да популяризира и развива шахматния спорт в различни сфери на живота в България. Първата цел на БШЛ е създаване и структуриране на шахматна лига, която да класира и излъчва шампион по шахмат на страната, всяка календарна година.

Българска шахматна лига има подкрепата на Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ) и ще провежда своите турнири съобразно правилниците и разпоредбите на федерацията за провеждане на такива събития, както и правилата на световната шахматна федерация (ФИДЕ). Провеждането на състезанията, БШЛ ще поверява на професионален съдийски състав от доказани, авторитетни и опитни арбитри.

Основна задача за тази година е организирането и провеждането на първото отборно корпоративно състезание по шахмат сред фирми, организации, учреждения от различни области на стопанския живот на страната, което ще определи шампиона сред фирмите на България за 2025 година.

Първия турнир на БШЛ ще се проведе на 12 Октомври, в София, в красивата зала София на хотел Метрополитън, в който участие ще вземат около 20 отбора от водещи фирми и организации в България. Отборите ще са съставени от четири състезатели, мъже и жени, които са служители на съответната фирма или организация към датата на провеждане на турнира. Право на участие ще имат първите 20 отбора подали заявка и регистрирали се не по-късно от 20 септември 2025 година. Вече има потвърдени заявки за участие на отбори от утвърдени и водещи компании като Софарма, Булстрад Живот, А1 България, Метро, Саб Лабс, Каргил, Еуро Геймс Технолоджи и др.

Необходимо е всеки отбор да излъчи свой капитан и в състава му се допускат и до двама резервни състезатели, които могат да се ползват в хода на състезанието. Всички правила и подробности за турнира са описани в регламента на състезанието, който получават всички отбори, желаещи да вземат участие.

За всяко участие на отборите в шампионата на БШЛ, ще се присъждат точки, които ще се добавят към точките спечелени в предходните турнири и ще формират национална ранглиста на тимовете. Лигата планира да проведе няколко отборни състезания през следващата 2026 година, информация за които може да се получи чрез запитване с и-мейл до bulchessleague@fastcoms.net

„Бих се радвал идеите и каузата на Българска шахматна лига да намерят подкрепа и съмишленици сред всички приятели на любимата игра и да запалят желанието на все повече фирми и организации да създават и поддържат отбори по шах и да спечелят купата за своята витрина на славата", сподели за нас Иво Чимидялков, създател и директор на БШЛ.