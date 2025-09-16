Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Нийл Робъртсън иска да знае колко дали снукър играчите получават справедливи пари

Нийл Робъртсън иска да знае колко дали снукър играчите получават справедливи пари

  • 16 сеп 2025 | 11:06
  • 359
  • 0
Нийл Робъртсън иска да знае колко дали снукър играчите получават справедливи пари

Нийл Робъртсън се надява, че увеличената сила на играчите може да помогне за по-голяма прозрачност относно това как се финансира снукърът. Професионалната асоциация на снукър играчите (PSPA) се появи като независим профсъюз на състезателите, с четирикратния световен шампион Джон Хигинс като председател и с участие на редица големи имена.

Все още е ранен етап за новата организация, но тя вече очерта няколко основни въпроса, които иска да адресира към World Snooker Tour (WST) и Световната професионална билярд и снукър асоциация (WPBSA), главно свързани с благосъстоянието на играчите.

Съществува опасение, че PSPA ще се сблъска със съществуващите структури, включително WPBSA Players – настоящия борд на играчите, в който Робъртсън също участва. Австралиецът обаче отхвърля идеята за вътрешни конфликти и приветства новата асоциация:

„Не виждам това да се случва“, каза Робъртсън за потенциални сблъсъци. „(WPBSA) Бордът на играчите е много малък. В него съм аз и още няколко души. Доколкото знам, предстои среща между нас, за да видим как можем да придвижим нещата напред и да направим правилните неща за играчите и за спорта. Ще видим какво ще стане.“

На въпрос дали може да бъде член едновременно на WPBSA Players и PSPA, той отговори:

„Не съм сигурен какво ми е позволено и какво не, но въобще не съм против идеята. Мисля, че Бордът на играчите върши добра работа за това, за което е създаден. Но бих излъгал, ако кажа, че не мисля, че играчите трябва да имат повече власт.“

Робъртсън е мотивиран да се присъедини към WPBSA Players, за да помогне за разрешаването на редица проблеми, един от най-важните от които е по-голяма прозрачност относно приходите в спорта. Бившият световен шампион смята, че играчите трябва да знаят повече за финансите около телевизионните и спонсорските сделки, за да разбират по-добре как се финансира снукърът.

„Основното е, че играчите искат много повече прозрачност за това, което се случва“, каза той. „Когато се случват тези масивни сделки – телевизионни, спонсорски и т.н. – играчите със сигурност имат право да разберат колко реално струват.

Когато Бари Хърн пое контрола, ние просто бяхме благодарни, че отново играем и че има много турнири. Но това не означава, че играчите трябва да бъдат слепи за всички тези сделки и спонсорства, които влизат в събитията. Това вероятно е един от големите проблеми – играчите искат да знаят: ето, наградният фонд е такъв, но колко реално е внесено от промоутъра или спонсора?

Друга голяма промяна, която Робъртсън иска да види, е в организацията на календара, защото смята, че турнирите трябва да бъдат планирани с повече внимание към географията. Китайските турнири, например, не са поставени последователно в календара, главно защото промоутърите искат те да са отделни, за да изпъкват и да са по-престижни, но според Робъртсън има по-важни фактори.

„Планирането в дългосрочен план е нещо, което искам да се промени“, каза той. „Не искам да подскачаме по целия свят. Има джетлаг, но не само това – играчите плащат двойно или тройно повече за пътувания, отколкото реално е нужно. Това може да се оптимизира.“

Следвай ни:

Още от Снукър

Шон Мърфи с феноменална серия на English Open

Шон Мърфи с феноменална серия на English Open

  • 16 сеп 2025 | 10:08
  • 677
  • 0
Кайрън Уилсън отпадна неочаквано рано от English Open

Кайрън Уилсън отпадна неочаквано рано от English Open

  • 15 сеп 2025 | 18:56
  • 1007
  • 0
Аарън Хил направи първия максимум в кариерата си

Аарън Хил направи първия максимум в кариерата си

  • 15 сеп 2025 | 13:09
  • 657
  • 0
Максим Костов тренира със световния шампион Джао Синтонг в Шефилд

Максим Костов тренира със световния шампион Джао Синтонг в Шефилд

  • 10 сеп 2025 | 15:47
  • 1227
  • 0
Играчите избраха Рони за номер 1 през август

Играчите избраха Рони за номер 1 през август

  • 9 сеп 2025 | 13:03
  • 5006
  • 1
Тепчая Ун-Ну продължава силното си начало на сезона

Тепчая Ун-Ну продължава силното си начало на сезона

  • 7 сеп 2025 | 19:09
  • 1447
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3172
  • 1
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12051
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14465
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1810
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364264
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7477
  • 3