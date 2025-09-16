Популярни
  3. Триумф за яхт клуб "Черноморец Бургас" в Несебър

  • 16 сеп 2025 | 10:27
Две шампионски титли и едно сребърно отличие завоюваха ветроходците от Бургас на Държавното първенство по олимпийски класове.

Несебър стана арена на истинска морска битка – с вятър до 23 възела и вълни, достигащи до 4 метра. Но тежките условия не спряха състезателите на яхт клуб „Черноморец Бургас“, които показаха дух, характер и майсторство.

Младата звезда на българското ветроходство Александра Лукоянова за пореден път доказа защо е лице на олимпийския клас ILCA 6. С постоянство и безапелационно превъзходство тя защити шампионската си титла.

"Вятърът и вълните бяха безмилостни, но именно в това е чарът на ветроходството – да надвиеш не само съперниците, а и стихията“, сподели Лукоянова след финала.

В клас 470 Михаил Белогородски и Полина Заточна превърнаха акваторията на Несебър в сцена на своеобразен спектакъл – със седем поредни първи места. „Чувството да доминираш гонка след гонка е невероятно. Това е резултат от синхрон и доверие в екипажа“, коментира Белогородски.

Най-голямата радост за клуба и Бургас дойде от само 15-годишния Семьон Емелиянов, който в първото си участие в клас ILCA 6 завоюва сребро при младежите. „Още не мога да повярвам! Благодарен съм на треньорите за подкрепата. Това е само началото за мен“, заяви развълнуван Емелиянов.

Кемала Парушева зае четвъртото място при жените в ILCA 6, показвайки огромна воля в трудните условия. Ветеранът Атанас Кобарелов също се отличи с достойно представяне в клас „Фин“, затвърждавайки традицията на клуба да съчетава опита с младостта.

„Тези резултати са доказателство за правилната посока, в която вървим. Работата с младежите и постоянството в подготовката дават своите плодове“, коментираха треньорите на ЯК „Черноморец Бургас“.

Силата на традициите, комбинирана с енергията на младите таланти, превърна представянето на бургаския клуб в Несебър в истински триумф.

