Том Брейди се завръща в спорта

Том Брейди предизвика истински фурор в Америка, след като обяви, че се завръща от пенсия и дори може да участва на Олимпийските игри през 2028 г.

Легендата на американския футбол ще се завърне на терена през 2026 г., но не в NFL лигата. Вместо това, Брейди ще участва в глобално състезание по флаг футбол – спорт, който за първи път ще бъде представен на Олимпийските игри в Лос Анджелис след три години.

Брейди ще се присъедини към редица шампиони от Супербоул на събитието Fanatics Flag Football Classic в Саудитска Арабия.

Мачовете ще се играят по правила, подобни на олимпийските: пет на пет, на терен с дължина 50 ярда (46 метра), с две полувремена по 20 минути.

Ще участва ли на ОИ?

Брейди е родом от Калифорния и многократно е обсъждал открито идеята да представлява САЩ на Игрите в Лос Анджелис.

По време на Олимпиадата в Париж през 2024 г. Брейди заяви, че "би искал" да бъде част от американския отбор по флаг футбол, а амбициите си потвърди отново през юни, намеквайки, че няма търпение да се завърне.

"Все още имам състезателен дух", каза Брейди през юни.

"Ако ми дадете топка в ръцете, пазете се. Това чувство все още е там. То никога няма да изчезне. Почти трябва да ме опитомят. Трябва да ме сложат в клетка, когато съм близо до футболно игрище."

А разговорите за потенциално олимпийско участие станаха още по-шумни днес.

В разговор за The Athletic с Даниел Попър, на въпрос дали иска да бъде част от американския отбор по флаг футбол през 2028 г., Брейди намекна, че това е реална възможност, в зависимост от това как ще се представи на Fanatics Flag Football Classic.

"Ще видим, нека видим как ще мине този мач", каза Брейди.

Тази новина и неговият отговор на въпроса предизвикаха еуфория сред американските фенове, чиято мечта да го видят с екипа на САЩ на Олимпийските игри сега е повече от жива.

"Том Брейди ще доминира във флег футбола на Олимпийските игри", написа един фен в платформата X.

"Може би преувеличавам, но Том абсолютно ще се опита да играе флег футбол за САЩ на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.", добави Джеф Лоу от Barstool Sports.

"USA Football" отговаря за процеса на подбор за Олимпийските игри, който ще се осъществява предимно чрез проби за националния отбор, а избраният състав след това ще трябва да бъде одобрен от NFL.

Въпреки че на мнозина им се струва нереалистично Брейди да играе куотърбек за отбора по флег футбол на САЩ на 51 години, това все повече изглежда като реална възможност.

Представянето на страната си на Олимпийските игри би било уникална възможност за Брейди, а същевременно и невероятна промоция за този спорт на световната сцена.

Брейди се оттегли за първи път от NFL на 1 февруари 2022 г., но се завърна да играе за Тампа Бей само 40 дни по-късно, на 13 март 2022 г.

След това през февруари 2023 г. обяви второто си оттегляне, за което каза, че е "завинаги", след първия отрицателен резултат в кариерата си.

Това се случи година след като в своя 22-ри сезон в NFL той хвърли за рекордните в кариерата си 5316 ярда.

Въпреки това, той отново ще се завърне от пенсия за турнира по флег футбол догодина.

Смята се за най-великия играч, който някога е играл в NFL.

