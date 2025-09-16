Фенове на Славия направиха по-специален първия учебен ден за децата в пет софийски училища

Фенове на Славия от сдружение “Слависти” организираха инициатива, в която на 15 септември бяха раздадени специални тетрадки и учебни комплекти на първокласниците в пет софийски училища (5-о, 26-о, 36-о, 66-о и 132-ро).

"Първият учебен ден стана още по-специален и запомнящ се. “Слависти” възобновяват едно от основните наследства на идеалите на "белия" клуб - активното участние в социалния живот на обществото. Славия и Сдружение “Слависти” честитят на всички ученици и учители новата учебна година. Желаем ви да бъде успешна и изпълнена с много нови знания и позитивизъм", се казва в съобщението на феновете.

На тетрадките, подарък за най-малките ученици, са изобразени Ваня Войнова и Александър Шаламанов, две от легендите на Славия и българския спорт съответно в баскетбола и футбола. На другата част от ученическия комплект личат и някои от най-старите символи на "белите".