Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Велик боксьор се снима със Стоичков

Велик боксьор се снима със Стоичков

  • 15 сеп 2025 | 23:24
  • 1694
  • 4

Великият украински боксьор Олександър Усик си направи снимка с най-големия български футболист Христо Стоичков и с легендарния капитан на Интер Хавиер Санети.

Ицо и Краси с бутонки с българското знаме
Ицо и Краси с бутонки с българското знаме

Олимпийският шампион от Лондон 2012 и абсолютен световен шампион в бокса взе участие в благотворителния мач в Лисабон между легендите на португалския футбол и световни такива, сред които "Ел Булгаро" и "Ил Капитано". В минутите преди излизането от съблекалнята, Усик се снима с Камата и аржентинеца.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
  • 3623
  • 6
Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
  • 4369
  • 1
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 16855
  • 33
Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 21:29
  • 4244
  • 2
Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

  • 15 сеп 2025 | 21:22
  • 3737
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 15 сеп 2025 | 21:07
  • 1833
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 19049
  • 19
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 96652
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 16855
  • 33
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 27130
  • 35
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 75485
  • 114
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 17848
  • 8