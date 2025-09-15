Велик боксьор се снима със Стоичков

Великият украински боксьор Олександър Усик си направи снимка с най-големия български футболист Христо Стоичков и с легендарния капитан на Интер Хавиер Санети.

Ицо и Краси с бутонки с българското знаме

Олимпийският шампион от Лондон 2012 и абсолютен световен шампион в бокса взе участие в благотворителния мач в Лисабон между легендите на португалския футбол и световни такива, сред които "Ел Булгаро" и "Ил Капитано". В минутите преди излизането от съблекалнята, Усик се снима с Камата и аржентинеца.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон