Ван Дайк одобрява атакуващата тактика на Арне Слот

Атакуващата тактика на мениджъра на Ливърпул Арне Слот получи одобрението на капитана Вирджил ван Дайк. Четвърта поредна победа - всичките дошли след голове след 83-ата минута, беше осигурена срещу Бърнли благодарение на дузпата на Мохамед Салах в петата минута на добавеното време в неделя. Преди международната пауза Слот беше похвален за намерението си да спечели срещу Арсенал, вместо да се задоволи с равенство срещу съперник за титлата, и след като нидерландецът ги изведе до титлата миналия сезон, той има пълната подкрепа на отбора си.

"Мениджърът знае какво прави и има пълно доверие в мен и в останалите в защита. В крайна сметка винаги казвам, че се защитаваме заедно и атакуваме заедно. Това, което знам, е, че попълненията през летния трансферен прозорец, които направихме, са качествени футболисти, без съмнение. Не става въпрос за попълнения, а за замествания, защото и ние оставихме много качествени играчи да си тръгнат, така че всеки има роля през този сезон. Трябва да си готов, във форма и в най-добра форма, когато те повикат. Трябва да си най-добре подготвен и това е отговорността на всеки. Всички трябва да се тласкат един друг“, заяви Ван Дайк.

Рекордното попълнение Александър Исак отсъстваше, докато изгражда физическа форма след пропускането на предсезонната подготовка с Нюкасъл, но ще участва в домакинството срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига в сряда. "Очевидно беше много труден момент. Преговорите продължават зад кулисите и целият отбор и всички, свързани с клуба, са много доволни, че сделката е сключена. Сега той е тук, той е част от семейството и е време да се върне възможно най-добре във форма възможно най-бързо и да бъде важен за нас с голове, с асистенции, с игра в наказателни линии и с това, което Уго Екитике вече показва и прави, като се тласка взаимно и ни извежда на следващото ниво“, завърши капитанът на Ливърпул.