Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк одобрява атакуващата тактика на Арне Слот

Ван Дайк одобрява атакуващата тактика на Арне Слот

  • 15 сеп 2025 | 20:39
  • 443
  • 0

Атакуващата тактика на мениджъра на Ливърпул Арне Слот получи одобрението на капитана Вирджил ван Дайк. Четвърта поредна победа - всичките дошли след голове след 83-ата минута, беше осигурена срещу Бърнли благодарение на дузпата на Мохамед Салах в петата минута на добавеното време в неделя. Преди международната пауза Слот беше похвален за намерението си да спечели срещу Арсенал, вместо да се задоволи с равенство срещу съперник за титлата, и след като нидерландецът ги изведе до титлата миналия сезон, той има пълната подкрепа на отбора си.

"Мениджърът знае какво прави и има пълно доверие в мен и в останалите в защита. В крайна сметка винаги казвам, че се защитаваме заедно и атакуваме заедно. Това, което знам, е, че попълненията през летния трансферен прозорец, които направихме, са качествени футболисти, без съмнение. Не става въпрос за попълнения, а за замествания, защото и ние оставихме много качествени играчи да си тръгнат, така че всеки има роля през този сезон. Трябва да си готов, във форма и в най-добра форма, когато те повикат. Трябва да си най-добре подготвен и това е отговорността на всеки. Всички трябва да се тласкат един друг“, заяви Ван Дайк.

Рекордното попълнение Александър Исак отсъстваше, докато изгражда физическа форма след пропускането на предсезонната подготовка с Нюкасъл, но ще участва в домакинството срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига в сряда. "Очевидно беше много труден момент. Преговорите продължават зад кулисите и целият отбор и всички, свързани с клуба, са много доволни, че сделката е сключена. Сега той е тук, той е част от семейството и е време да се върне възможно най-добре във форма възможно най-бързо и да бъде важен за нас с голове, с асистенции, с игра в наказателни линии и с това, което Уго Екитике вече показва и прави, като се тласка взаимно и ни извежда на следващото ниво“, завърши капитанът на Ливърпул.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ

Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ

  • 15 сеп 2025 | 16:02
  • 1276
  • 2
Луис Енрике намери позитиви от липсата си на треньорската скамейка

Луис Енрике намери позитиви от липсата си на треньорската скамейка

  • 15 сеп 2025 | 15:57
  • 1239
  • 0
Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място

Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място

  • 15 сеп 2025 | 15:41
  • 1364
  • 0
Жереми Доку: Няма нищо по-важно от вярата

Жереми Доку: Няма нищо по-важно от вярата

  • 15 сеп 2025 | 15:29
  • 1062
  • 0
Чуамени: Всички виждат какво се случва със съдиите

Чуамени: Всички виждат какво се случва със съдиите

  • 15 сеп 2025 | 15:12
  • 1243
  • 13
От Ман Сити уволниха барман, сервирал с екип на Ман Юнайтед по време на дербито

От Ман Сити уволниха барман, сервирал с екип на Ман Юнайтед по време на дербито

  • 15 сеп 2025 | 15:08
  • 1682
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 87333
  • 76
Черно море 0:0 Добруджа, червен картон за гостите

Черно море 0:0 Добруджа, червен картон за гостите

  • 15 сеп 2025 | 20:30
  • 6399
  • 7
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 17381
  • 31
Ясни са съставите за голямото шоу в Лисабон

Ясни са съставите за голямото шоу в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 20:47
  • 5670
  • 2
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 63919
  • 86
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 13093
  • 7