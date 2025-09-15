Стърлинг срещу Лопес за стаута на претендент за титлата?

Диего Лопес защити мястото си в Топ 5 на класацията при 66-килограмовите, след като прегази Жан Силва на Noche UFC 3 миналия уикенд в Сан Антонио. За съжаление, Лопес е провел само един мач от загубата с решение от настоящия шампион в дивизията Александър Волкановски.

Диего Лопес нокаутира Жан Силва с лакът

Волк най-вероятно ще се насочи към сблъсък с №1 Мовсар Евлоев или №4 Лерон Мърфи.

Затова бившият шампион в категория петел Алджамейн Стърлинг поднови кампанията си да се бие с Лопес за следващия шанс за титлата до 66 кг. Funk Master първо загатна за потенциален елиминационен мач още миналото лято, а след „неизбежната смяна на напрежението“ зад кулисите увеличи риториката си:

„Победителят получава титлата. Направете го!“ – написа Стърлинг в социалните мрежи.

„Много хора ще ме питат кой е следващият?“ – каза Волкановски в YouTube. – „Мисля, че UFC чакаха да видят какво ще стане с Жан Силва и Диего. Знам, че Лерон Мърфи очевидно е човекът след големия си нокаут срещу [Аарон] Пико. Предполагам, че чакахме да видим какво ще стане с този мач, така че не знам. Дали Диего получава реванш? Безумна победа, отново див стил, прави това, което винаги прави – знам, че UFC го обожават.

Дали ще настояват за него, ще видим какво ще стане“, продължи Волкановски. „Но знаете ме: който и да е, ще е. Очевидно, току-що се бих с Диего – има ли смисъл да правим веднага реванш? Но никога не знаеш какво иска UFC. Ще поговоря с тях, знам, че Лерон Мърфи е там. Да видим какво ще стане. Скоро трябва да получа информация за това, но не мога да ви кажа веднага, нали? Предполагам, че UFC ще ви уведомят, когато решат.“

Очаква се Волкановски да се завърне в края на 2025 или началото на 2026 г.