Еспаньол показа характер с човек по-малко и настигна Барса

  • 16 сеп 2025 | 00:31
  • 306
  • 0

Еспаньол продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона в Ла Лига. Каталунският тим игра цяло второ полувреме с човек по-малко, но се наложи над гостуващия Майорка с 3:2 и по този начин се изравни в класирането с градския си съперник Барселона. Двата отбора имат по 10 точки, а лидер с пълен актив от 12 е Реал Мадрид.

Майорка навакса пасив от два гола благодарение на централния си нападател Ведат Муричи, но в края на двубоя грешка в защитата доведе до дузпа в полза на Еспаньол, реализирана от резервата Кике Гарсия.

Еспаньол взе преднина в 20-ата минута с гол на Пере Мия, който се възползва от добро подаване на левия бек Карлос Ромеро. Четвърт час по-късно Тайрис Долан центрира към Роберто Фернандес и той изпревари излезлия със закъснение Лео Роман за 2:0.

Ситуацията на терена беше изцяло в полза на домакините, но това се промени в края на полувремето, когато Ведат Муричи реализира дузпа, а Пере Мия видя червения цвят за реплика към съдията и остави Еспаньол с човек по-малко.

В 65-ата минута Муричи още веднъж показа колко е силен при играта с глава и от трудна позиция прати топката в мрежата - 2:2. Гостите усетиха, че са близо до пълен обрат и тръгнаха още по-смело в атака, но в 80-ата минута Антонио Раийо извърши нарушение в наказателното поле и реферът Алехандро Хосе Ернандес Ернандес посочи бялата точка, а Кике Гарсия осигури трите точки на Еспаньол.

В следващия кръг "папагалчетата" ще гостуват на Реал Мадрид, а Майорка ще е домакин на Атлетико Мадрид.

