Легенди изгледаха народните борби в село Факия

Легенди дойдоха на традиционните народни борби, които бяха кулминацията на събора в странджанското село Факия. Сред гостите бяха славният Валентин Йорданов, Александър Томов, Рахмат Сукра, Янко Шопов, Дончо Жеков, Иван Гинов, Петьо Заберски, както и Станка Златева, петкратна световна шампионка, а сега председател на БФ Борба.

Преди спортната надпревара бе открита паметна плоча на Стоян Бинбелов, трети в Европа в свободния стил, поставена редом до тази на Крали Бимбелов, олимпийски вицешампион и втори в света. И двамата са родом от село Факия.

Близо 200 борци мериха сили в 23 категории във всички възрасти, най-малките бяха в подготвителна група. А при мъжете се включи и Бойчо Бойчев, треньор в созополския клуб „Ангел Гочев“, чийто възпитаник Емре Мюмюнов взе сребро на европейското при момчетата тази година. Именно Бойчев стана шампион при мъжете.

Срещите бяха съдийствани от трима арбитри и продължиха повече от 4 часа. А както повелява традицията, имаше жива музика със задължителните тъпан, гайда и акордеон.

Този път обаче нямаше жива награда за баша, най-добрия в абсолютна категория, заради върлуващия шап в района и забраната да се транспортират животни. Но паричната награда от предвиденото шиле бе раздадена на най-атрактивните борци.

Призьорите си поделиха награден фонд от 5000 лева, получиха медали с лика на двамата патрони на турнира, а шампионите и тениски с логото на надпреварата. Главен организатор на надпреварата бе кметството, а кметът Вълко Бинбелов получи от Станка Златева благодарствен плакет за популяризирането на борбата в странджанския край.