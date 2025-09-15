Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

  • 15 сеп 2025 | 18:53
  • 796
  • 0

Волейболистите на САЩ разгромиха сензацията в Група D на Световното първенство във Филипините Португалия с 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) пред 3663 зрители в “SM Mall of Asia Arena” в Пасай Сити.

Така САЩ се класира за 1/8-финалите на Мондиал 2025.

Двубоят бе изключително важен и за България, защото възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще срещнат на 1/8-финал точно отбор от Група D.

Ако България финишира първа в Група Е, то на 1/8-финал ще срещне втория тим от Група D.

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Това ще стане ясно след края на двубоите в сряда, в които един срещу друг ще застанат САЩ - Куба и Португалия - Колумбия.

Днес възпитаниците на легендарния Карч Кирали не срещнаха особена съпротива от Португалия.

Габи Гарсия заби 12 точки (2 аса, 2 блока) за втората победа на САЩ на Мондиал 2025л

Джордан Юърт също реализира 12 точки (1 блок).

Ийтън Чамплин добави още 10 точки (2 аса).

Лауренс Мартинс бе най-резултатен за Португалия 12 точки (1 ас, 1 блок).

Жозе Пинто добави 9 точки.

В сряда от 5:00 часа Португалия излиза срещу аутсайдера Колумбия.

САЩ играе срещу Куба в 12:30 часа.

САЩ - ПОРТУГАЛИЯ 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)
САЩ: Мика Кристенсън 3, Габи Гарсия 12, Джордан Юърт 12, Ийтън Чамплин 10, Джери Джендрик 7, Мерки МакХенри 8 - Ерик Шоджи-либеро (Мика Ма’а)
Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ
ПОРТУГАЛИЯ: Мигел Тавареш 3, Жозе Пинто 9, Лауренс Мартинс 12, Нуно Маркеш 8, Филип Цветанчанин 3, Келтон Тавареш 7 - Ива Кашаш-либеро (Тиаго Виолаш, Рафаел Сантош, Бруно Диаш 1, Андре Перейра 2)
Старши треньор: ЖОЗЕ ЖОАО.

СНИМКИ: volleyballworld.com

