САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

Волейболистите на САЩ разгромиха сензацията в Група D на Световното първенство във Филипините Португалия с 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) пред 3663 зрители в “SM Mall of Asia Arena” в Пасай Сити.

#Philippines2025: TEAM USA 🎉🇺🇸



Back-to-back wins in Pool D! 💥 The Americans swept Portugal 🇵🇹 in straight sets — and gave Jeffrey Jendryk the best birthday gift: a victory! 🥳🏐



🗒️ Full schedule: https://t.co/0XZuXYEOcF



📺 Watch all the action LIVE on VBTV:… pic.twitter.com/Pv8vvVEsAv — Volleyball World (@volleyballworld) September 15, 2025

Така САЩ се класира за 1/8-финалите на Мондиал 2025.

❗️AWANS DO FAZY PUCHAROWEJ MISTRZOSTW ŚWIATA WYWALCZYLI NA OBECNĄ CHWILĘ:



🟢: Polska 🇵🇱

🟢: Turcja 🇹🇷

🟢: Kanada 🇨🇦

🟢: USA 🇺🇲

🟢: Holandia 🇳🇱

🟢: Bułgaria 🇧🇬



Foto: Volleyball World.#MWCH2025 pic.twitter.com/QpfFzB4aP7 — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 15, 2025

Двубоят бе изключително важен и за България, защото възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще срещнат на 1/8-финал точно отбор от Група D.

Ако България финишира първа в Група Е, то на 1/8-финал ще срещне втория тим от Група D.

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Това ще стане ясно след края на двубоите в сряда, в които един срещу друг ще застанат САЩ - Куба и Португалия - Колумбия.

Днес възпитаниците на легендарния Карч Кирали не срещнаха особена съпротива от Португалия.

Габи Гарсия заби 12 точки (2 аса, 2 блока) за втората победа на САЩ на Мондиал 2025л

Джордан Юърт също реализира 12 точки (1 блок).

Ийтън Чамплин добави още 10 точки (2 аса).

Лауренс Мартинс бе най-резултатен за Португалия 12 точки (1 ас, 1 блок).

Жозе Пинто добави 9 точки.

В сряда от 5:00 часа Португалия излиза срещу аутсайдера Колумбия.

САЩ играе срещу Куба в 12:30 часа.

САЩ - ПОРТУГАЛИЯ 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

САЩ: Мика Кристенсън 3, Габи Гарсия 12, Джордан Юърт 12, Ийтън Чамплин 10, Джери Джендрик 7, Мерки МакХенри 8 - Ерик Шоджи-либеро (Мика Ма’а)

Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ

ПОРТУГАЛИЯ: Мигел Тавареш 3, Жозе Пинто 9, Лауренс Мартинс 12, Нуно Маркеш 8, Филип Цветанчанин 3, Келтон Тавареш 7 - Ива Кашаш-либеро (Тиаго Виолаш, Рафаел Сантош, Бруно Диаш 1, Андре Перейра 2)

Старши треньор: ЖОЗЕ ЖОАО.

СНИМКИ: volleyballworld.com