САЩ разгроми Португалия във важен двубой за България

Волейболистите на САЩ разгромиха сензацията в Група D на Световното първенство във Филипините Португалия с 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) пред 3663 зрители в “SM Mall of Asia Arena” в Пасай Сити.
Така САЩ се класира за 1/8-финалите на Мондиал 2025.
Двубоят бе изключително важен и за България, защото възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще срещнат на 1/8-финал точно отбор от Група D.
Ако България финишира първа в Група Е, то на 1/8-финал ще срещне втория тим от Група D.
Това ще стане ясно след края на двубоите в сряда, в които един срещу друг ще застанат САЩ - Куба и Португалия - Колумбия.
Днес възпитаниците на легендарния Карч Кирали не срещнаха особена съпротива от Португалия.
Габи Гарсия заби 12 точки (2 аса, 2 блока) за втората победа на САЩ на Мондиал 2025л
Джордан Юърт също реализира 12 точки (1 блок).
Ийтън Чамплин добави още 10 точки (2 аса).
Лауренс Мартинс бе най-резултатен за Португалия 12 точки (1 ас, 1 блок).
Жозе Пинто добави 9 точки.
В сряда от 5:00 часа Португалия излиза срещу аутсайдера Колумбия.
САЩ играе срещу Куба в 12:30 часа.
САЩ - ПОРТУГАЛИЯ 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)
САЩ: Мика Кристенсън 3, Габи Гарсия 12, Джордан Юърт 12, Ийтън Чамплин 10, Джери Джендрик 7, Мерки МакХенри 8 - Ерик Шоджи-либеро (Мика Ма’а)
Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ
ПОРТУГАЛИЯ: Мигел Тавареш 3, Жозе Пинто 9, Лауренс Мартинс 12, Нуно Маркеш 8, Филип Цветанчанин 3, Келтон Тавареш 7 - Ива Кашаш-либеро (Тиаго Виолаш, Рафаел Сантош, Бруно Диаш 1, Андре Перейра 2)
Старши треньор: ЖОЗЕ ЖОАО.
СНИМКИ: volleyballworld.com