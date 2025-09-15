Димитър Кисимов започна с победа на Европейското до 18 г. в Австрия

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на Европейското лично първенство до 18 г. в Австрия.

Поставеният под №13 българин победи на старта с 6:2, 7:6(3) Юън Дженингс (Ирландия). Мартин Павлов пък загуби в първия кръг с 0:6, 3:6 от Кристиян Гронфелдт-Сьоренсен (Дания).

При девойките България ще бъде представена от Росица Денчева и Йоана Константинова.

Поставената под №6 Денчева ще играе в първия кръг на сингъл срещу Нора Ситфайт (Норвегия), а седмата в схемата Константинова ще започне срещу Нина Андронику (Кипър).

Димитър Кисимов и Мартин Павлов ще стартират в надпреварата на двойки при юношите срещу Данла Фолкхаймс и Артурс Жагарс от Латвия.

Поставените под №2 на двойки при девойките Росица Денчева и Йоана Константинова ще играят в първия кръг срещу Аделина Лачинова и Мария Лаува от Латвия.

Треньор на юношите на първенството е Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.