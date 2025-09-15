Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пазарджик ще бъде домакин на международен ITF курс за съдии „бяла значка“

Пазарджик ще бъде домакин на международен ITF курс за съдии „бяла значка“

  • 15 сеп 2025 | 18:35
  • 174
  • 0
Пазарджик ще бъде домакин на международен ITF курс за съдии „бяла значка“

Трима български съдии по тенис ще преминат курс за придобиване на "бяла значка", съобщиха от БФТ.   Виктор Стратиев, Глория Стоянова и Костадинка Стоилова ще вземат участие в курса на Международната федерация по тенис ITF за съдии на стол и за главни съдии, който ще се състои от 18 до 22 септември в Пазарджик.  Той ще бъде воден от четирима топ-лектори в лицето на Иван Мартинес Баредо, Мариана Вельович, Арно Габас и Алисън Хюз, а положилите успешно тестовете ще получат "бяла значка" в съответната категория.

Общо 26 рефери са записани, като освен от България, ще има участници от Кипър, Гърция, Полша, Чехия, Португалия, Италия, Румъния, Словения, Украйна, Германия, Франция, Белгия, Великобритания, Испания и Косово.

Курсът ще се проведе по време на турнирите за жени от тура на ITF в Пазарджик през тази и през следващата седмица.

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров остава №28 в света

Григор Димитров остава №28 в света

  • 15 сеп 2025 | 10:04
  • 945
  • 3
Вики Томова се изкачи с една позиция напред в ранглистата на WTA

Вики Томова се изкачи с една позиция напред в ранглистата на WTA

  • 15 сеп 2025 | 10:02
  • 797
  • 0
Френски триумф на турнира в Сао Пауло

Френски триумф на турнира в Сао Пауло

  • 15 сеп 2025 | 09:09
  • 506
  • 0
Американската тийнейджърка Ива Йович спечели първата си WTA титла

Американската тийнейджърка Ива Йович спечели първата си WTA титла

  • 15 сеп 2025 | 09:03
  • 585
  • 0
Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

  • 15 сеп 2025 | 08:27
  • 1682
  • 0
Испания е последният финалист на Купа “Дейвис” след обрат срещу Дания

Испания е последният финалист на Купа “Дейвис” след обрат срещу Дания

  • 14 сеп 2025 | 21:58
  • 1937
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 81007
  • 73
ЦСКА 1948 3:1 Славия

ЦСКА 1948 3:1 Славия

  • 15 сеп 2025 | 18:39
  • 8060
  • 22
11-те на Черно море и Добруджа

11-те на Черно море и Добруджа

  • 15 сеп 2025 | 19:24
  • 773
  • 0
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 55986
  • 63
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 9676
  • 1
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 12688
  • 14