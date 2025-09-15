Популярни
»
Кенин преодоля първия кръг в Сеул

  • 15 сеп 2025 | 18:30
  • 232
  • 0
Кенин преодоля първия кръг в Сеул

Седмата поставена София Кенин (САЩ) се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WTA 500 в Сеул (Република Корея).

Кенин се наложи на старта над германката Лаура Зигемунд след обрат 2:6, 6:3, 7:5 за два часа и 43 минути игра.

Следващата противничка на американската тенисистка ще бъде австралийката Мая Джойнт, която отстрани квалификантката Линда Фрухвиртова (Чехия) с 6:4, 7:6(4).

Германката Ева Лис елиминира Ашлин Крюгер от САЩ с 6:3, 6:4 и ще се изправи срещу третата в схемата Клара Таусон (Дания) във втория кръг.

Катержина Синиакова (Чехия) надделя над Со-хюн Парк (Република Корея) с 6:2, 6:2 и очаква сблъсък с четвъртата поставена Даря Касаткина от Австралия.

За втория кръг се класираха още полуфиналистка от "Ролан Гарос" Лоис Буасон (Франция) след успех над представителката на домакините У Ку Иеон с 6:2, 6:1 и Ела Зайдел (Германия), която се справи с Джесика Понше (Франция) след обрат с 5:7, 6:4, 6:2.

Буасон ще играе срещу втората поставена Екатерина Александрова от Русия в следващия етап.

