Анадолу Ефес взе център от НБА

  • 15 сеп 2025 | 18:23
Още един играч, който през миналия сезон се изявяваше в НБА, ще се състезава в Евролигата. Това е центърът-тежко крило Кай Джоунс, който подписа договор за една година с Анадолу Ефес, съобщи на официалния си сайт турският клуб.

През сезон 2024/25 Джоунс носеше цветовете на Далас Маверикс. 24-годишният играч започва професионалната си кариера в Шарлът Хорнетс през 2021-а, когато е избран под №19 в Драфта на НБА. Играл е още в отбори от G-Лигата, а в НБА е бил част и от състава на Лос Анджелис Клипърс.

Снимка: anadoluefessk.org

