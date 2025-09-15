Анадолу Ефес взе център от НБА

Още един играч, който през миналия сезон се изявяваше в НБА, ще се състезава в Евролигата. Това е центърът-тежко крило Кай Джоунс, който подписа договор за една година с Анадолу Ефес, съобщи на официалния си сайт турският клуб.

През сезон 2024/25 Джоунс носеше цветовете на Далас Маверикс. 24-годишният играч започва професионалната си кариера в Шарлът Хорнетс през 2021-а, когато е избран под №19 в Драфта на НБА. Играл е още в отбори от G-Лигата, а в НБА е бил част и от състава на Лос Анджелис Клипърс.

Снимка: anadoluefessk.org