Девет българки ще участват в основната схема на ITF турнир в Пазарджик

Девет българки ще участват в основната схема на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Националката Лиа Каратанчева е поставена под номер 4, а по право в надпреварата стартира и 18-годишната Елизара Янева. 17-годишните Ванеса Влахова и Анджелина Костова и 19-годишната Лидия Енчева получиха "уайлд кард", а квалификациите преодоляха Юлия Стаматова, Дария Великова и Беатрис Спасова. Бившата националка Диа Евтимова пък влезе като "щастлива губеща" от пресявките.

Стаматова победи сънародничката си Валерия Гърневска с 6:1, 6:0 във финалния кръг на предварителната схема днес, Спасова надделя Аурора Урсо (Италия) с 6:3, 6:4, а Великова се справи вчера с друга българка Елеонора Тонева с 5:7, 6:2, 7:5.

38-годишната Евтимова претърпя поражение от Фелицата Дорофеева-Рибас (Русия) с 1:6, 2:6, но все пак ще играе в основната схема. Ралица Александрова пък беше елиминирана в последния кръг от квалификациите от Адриана Рийми (САЩ) с 6:1, 1:6, 6:7(6), а Андрея Глушкова отпадна в ключовия мач от пресявките от чехкинята Люцие Пертужелова с 3:6, 3:6.

В надпреварата на двойки ще се включат пет изцяло български дуета - Евтимова/Спасова, Александрова/Гърневска, Мария Димитрова/Андрея Глушкова, Енчева/Великова и Костова/Кръстенова. Номер 1 пък са Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), като те ще стартират диретно от четвъртфиналите.

Жребий на българските състезателки за първия кръг на сингъл:

16 септември:

Ванеса Влахова - Луцие Петружелова (Чехия)

Елизара Янева - Лая Петретич (Франция)

Диа Евтимова - 7-Алевтина Ибрахимова (Русия)

Юлия Стаматова -5- Чагла Бююкакчай (Турция)

17 септември:

Дария Великова - 5-Селена Яничиевич (Франция)

Анджелина Костова - 8-Сапфо Сакелариди (Гърция)

Лидия Енчева - 6-Екатерина Казионова (Русия)

4-Лиа Каратанчева - Беатрис Спасова