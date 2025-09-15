Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Тинко Банабаков: Revolution Boxing срещу "Левски"? Уникална идея!

Тинко Банабаков: Revolution Boxing срещу "Левски"? Уникална идея!

  • 15 сеп 2025 | 17:52
  • 102
  • 0
Тинко Банабаков: Revolution Boxing срещу "Левски"? Уникална идея!

Тинко Банабаков беше специален гост в "Неформално с Георги Петков". Професионалният ни боксьор, записал забележителна победа на боксовата галавечер в Созопол през август, коментира своята кариера, преминаването си с голям успех и солиден бекграунд през олимпийския бокс, а загатна и какво предстои на ринга за него, където е представляван от Revolution Boxing Promotion.

Банабаков сподели подробности и за YouTube канала "Ляв прав", който създадоха с дългогодишния му приятел Светослав Христов.

"Това е нашият начин да върнем към бокса. Да запознаем аудиторията с основите на спорта ни, които сме изучавали още в началото на своя път и постепенно да направим преход към по-сложните и интересни неща.

Евгени Донев? Той ми е като баща! Мога спокойно да кажа, че поради трудните периоди, които сме имали в семейството ни през годините, бате Гена се е явявал точно като бащина фигура за мен. Считам го за свой приятел. Той е добър човек, който никога не е отказал помощ на никого - без значение дали говорим за бокса или за нещата извън него.

С Revolution Boxing се разбрахме много бързо. Беше ясно за мен, че хората в тази промоция знаят за какво говорят, още при началните ни разговори. Да, след присъединяването си към тях предприех някои рискове и по-сложни срещи, но това е начинът да се изгради един боксьор.

Revolution Boxing Promotion срещу Боксов клуб "Левски"? Отлична идея! Това е шоуто, което феновете ще очакват и ще гледат с интерес! Най-добрите срещу най-добрите във всяка една от категориите. Уникална идея!", завърши Банабаков.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

14 медала за българското карате от турнира в Будапеща

14 медала за българското карате от турнира в Будапеща

  • 15 сеп 2025 | 15:43
  • 377
  • 0
Инински: Рами можеше да вземе и злато, но всяко нещо с времето си

Инински: Рами можеше да вземе и злато, но всяко нещо с времето си

  • 15 сеп 2025 | 15:22
  • 509
  • 0
България шеста по медали на Световното по бокс

България шеста по медали на Световното по бокс

  • 15 сеп 2025 | 15:11
  • 479
  • 0
България е на шесто място в света!

България е на шесто място в света!

  • 15 сеп 2025 | 15:08
  • 542
  • 0
Канело - Крауфорд е най-посетеният боксов мач в историята на САЩ

Канело - Крауфорд е най-посетеният боксов мач в историята на САЩ

  • 15 сеп 2025 | 15:01
  • 691
  • 0
Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си!

Никола Дипчиков: Станислав Недков не вижда по-далече от носа си!

  • 15 сеп 2025 | 14:12
  • 469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74348
  • 72
ЦСКА 1948 0:0 Славия

ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 18:10
  • 2086
  • 6
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46634
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5518
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12723
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11132
  • 13