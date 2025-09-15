Алекс Кореча: Карлос Алкарас е дар за тениса

Карлос Алкарас е дар за тенис, който се появи в момент, в който изглеждаше, че идва краят на златната ера в този спорт. Това каза испанският анализатор и двукратен финалист на "Ролан Гарос" Алекс Кореча.

22-годишният Алкарас наскоро триумфира с трофея на Откритото първенство на САЩ и вече има шести титли от Големия шлем.

"Благословия е да имаме играчи като Карлос Алкарас. Той е дар за тениса", каза Кореча пред онлайн издание в Испания.

"Честно казано неговата поява е като чудо. В миналото е имало много големи играчи, но да се появи такъв, при това веднага след оттеглянето на нашата легенда Рафаел Надал, е невероятно. Той печели турнири от Големия шлем с лекота, номер 1 е в света. Никой не е очаквал това и за нас е голям късмет, че се случва",

Алкарас се завърна на върха в световната ранглиста след победата си над италианеца Яник Синер във финала на Откритото първенство на САЩ.

"Трябва да уважаваме това, което той постига. Това е много трудно, а той е само на 22 години и вече има шест титли. Сигурен съм, че в бъдеще ще спечели още много титли. Всички го харесват, защото той е много естествен. Много е скромен и винаги казва това, което мисли. Действа праволинейно и се държи подобаващо. Бих казал, че той е уникален", завърши Кореча.