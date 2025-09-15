Феновете на Локо (Пд) се разграничиха от плакат срещу бивш министър и зам.министър на вътрешните работи

Феновете на Локомотив (Пловдив) се обявиха несъгласието си за издигнат срещу бившия зам.министър и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Фенклуб Локомотив и всички организирани групи от Трибуна Бесика и Трибуна Спортклуб категорично се разграничават от плаката против Иван Демерджиев, издигнат от трибуната по време на мача Локомотив Пловдив-Лудогорец и подписан от една единствена група.

Иван Демерджиев се е доказал, като лоялен фен на отбора, човек, който е посланик на фондация “100 години Локомотив Пловдив” и който винаги се е борил за благото и просперитета на Локомотив. Неговите професионални и политически ангажименти никога не са били предмет на обсъждане в нашата общност и той никога не е търсил подкрепа за тях.

Ясно заявяваме, че политиката няма място на Лаута!", се казва в обръщението на запалянковците, което е подписано от Фенклуб Локомотив Пловдив, Трибуна Бесика иТрибуна Спортклуб.