София се превръща в арена на 3x3 турнир по баскетбол

Предстоящият уикенд ще донесе поредната доза баскетболни емоции. Северният парк в София ще се превърне в арена на 3x3 турнир по баскетбол на 20 и 21 септември, съобщава БФБаскетбол на официалния си сайт. Участие в него ще вземат момчета и момичета до 16 години (2010/2011) и до 18 г. (2008/2009). Събитието се организира съвместно от Българската федерация по баскетбол и Фондация „София“ – Европейска столица на спорта.

На 21-и ще се състои и 3x3 турнир за жени 18+ (родени 2007 г. и по-големи). Турнирът ще предостави възможност на млади баскетболисти и баскетболистки да изпробват своите умения и състезателен дух на специално подготвени игрища за 3x3.

Събитието привлича участници от цялата страна, които ще се съберат, за да се насладят на спортната страст и да се състезават за титлата в различните категории.

Турнирът се очаква да бъде изпълнен с енергия и спортен дух, а участниците ще се състезават за ценни награди и отличия. Всички фенове на баскетбола са поканени да се присъединят към този спортен празник и да подкрепят младите таланти. Началото на турнира е от 10:30 часа на 20-и (събота).

Ето и програмата:

20.09 – Групова фаза (16,18г момичета и момчета)

21.09 – Турнир за жени + Финали при 16г и 18г.

Може да запишете своя отбор ТУК

Снимка: БФБаскетбол