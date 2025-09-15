Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Елитна група до 17 години: Септември - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. София се превръща в арена на 3x3 турнир по баскетбол

София се превръща в арена на 3x3 турнир по баскетбол

  • 15 сеп 2025 | 16:12
  • 108
  • 0
София се превръща в арена на 3x3 турнир по баскетбол

Предстоящият уикенд ще донесе поредната доза баскетболни емоции. Северният парк в София ще се превърне в арена на 3x3 турнир по баскетбол на 20 и 21 септември, съобщава БФБаскетбол на официалния си сайт. Участие в него ще вземат момчета и момичета до 16 години (2010/2011) и до 18 г. (2008/2009). Събитието се организира съвместно от Българската федерация по баскетбол и Фондация „София“ – Европейска столица на спорта.

На 21-и ще се състои и 3x3 турнир за жени 18+ (родени 2007 г. и по-големи). Турнирът ще предостави възможност на млади баскетболисти и баскетболистки да изпробват своите умения и състезателен дух на специално подготвени игрища за 3x3.

Събитието привлича участници от цялата страна, които ще се съберат, за да се насладят на спортната страст и да се състезават за титлата в различните категории.

Турнирът се очаква да бъде изпълнен с енергия и спортен дух, а участниците ще се състезават за ценни награди и отличия. Всички фенове на баскетбола са поканени да се присъединят към този спортен празник и да подкрепят младите таланти. Началото на турнира е от 10:30 часа на 20-и (събота).

Ето и програмата:

20.09 – Групова фаза (16,18г момичета и момчета)

21.09 – Турнир за жени + Финали при 16г и 18г.

Може да запишете своя отбор ТУК

Снимка: БФБаскетбол

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Трансплантация очаква Акиле Полонара

Трансплантация очаква Акиле Полонара

  • 15 сеп 2025 | 15:06
  • 356
  • 0
Може ли Партизан да спре звезда на Германия да отиде в НБА?

Може ли Партизан да спре звезда на Германия да отиде в НБА?

  • 15 сеп 2025 | 14:55
  • 776
  • 0
Рожденикът Денис Шрьодер: Това е най-добрият и единственият подарък, от който се нуждая

Рожденикът Денис Шрьодер: Това е най-добрият и единственият подарък, от който се нуждая

  • 15 сеп 2025 | 13:46
  • 595
  • 0
Капитанът на Черно море с лека травма след контролата с Локомотив Пловдив

Капитанът на Черно море с лека травма след контролата с Локомотив Пловдив

  • 15 сеп 2025 | 13:23
  • 673
  • 0
Стойо Чолаков е новият старши треньор на мъжкия отбор на Ямбол

Стойо Чолаков е новият старши треньор на мъжкия отбор на Ямбол

  • 15 сеп 2025 | 12:27
  • 702
  • 0
Балкан победи ТФТ Скопие в контролна среща в Самоков

Балкан победи ТФТ Скопие в контролна среща в Самоков

  • 15 сеп 2025 | 08:29
  • 506
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 65112
  • 63
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 34939
  • 31
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 19430
  • 65
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 11595
  • 5
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 10659
  • 3
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 9681
  • 13