Тенис с кауза на национален WINBET тенис център

Фондация „Здравно бъдеще" и Българската тенис федерация, с гостоприемството на Националния WINBET тенис център създаде празник на добротата и съпричастност. Обединени около каузите за подпомагане на деца без родители, деца страдащи от муковисцидоза и за деца без родители и/или със специални образователни потребности, организираха първия есенен тенис университет на добротата.

Обединени от тази кауза бяха вдъхновяващи личности, които играха рамо, до рамо тенис с деца! Националния WINBET тенис център в неделя беше изпълнен от зареждаща атмосфера, много музикални и емоционални награди, както за участниците, така и за зрителите!

Мотото на мероприятието беше „Заедно можем повече, защото спортът е здраве, дисциплина и отдаденост, както за победа, така и за грижа за нуждаещите се". С тази кауза от фондацията „Здравно бъдеще" ще осигурят необходимата рехабилитация и ще подпомогнат тенисисти в неравностойно положение. Към събитието се присъединиха и малчугани от Домове за деца с увреждания в Правец и Видраре, които станаха съпричастни с тенис турнира.

В надпреварата взеха участие над 60 известни личности свързани с бизнеса, лекари, изкуството и други. По-време на турнира се проведе и модно ревю на детска спортна екипировка.

Първо място при жените спечели Йорданка Димитрова, а втора се класира Ирен Дикова - Димитров , която е европейска шампионка от първенството за трансплантирани атлети.

Шампион при мъжете стана Мирослав Мирославов, а в турнира на двойки за „вдъхновяваща личност с дете" първото място спечелиха Тихомир Казаков в тандем с младата тенис надежда Алекс Алаши, а втори се класираха Георги Минков и проф. Красимир Минкин.