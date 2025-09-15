НСА откри учебната година с над 90 студенти

Национална спортна академия "Васил Левски" откри учебната година с изпълнен прием за трите факултета държавна поръчка и над 90 студенти платено обучение редовно и задочно.

Академичното ръководство, в лицето на ректора проф. Красимир Петков, приветства всички първокурсници от редовна форма на обучение за учебната 2025/2026 година във факултетите "Спорт", "Педагогика" и "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм". Общо те са около 700.

"Днес откриваме новата учебна година в Национална спортна академия за трите факултета и смело мога да кажа, че се гордеем, че сме изпълнили държавния прием, т.е. имаме над 700 студенти в трите факултета редовно и задочно обучение", каза проф. Красимир Петков.

Редица известни спортисти ще учат в Академията първи курс, сред които са една от водещите български състезателки в тройния скок Александра Начева, европейската вицешампионка по карате Александра Стублева и много други.

Във връзка с повишения интерес към специалността "Медицинска сестра" и увеличената бройка в държавната поръчка, Национална спортна академия „Васил Левски“ обяви допълнителен прием за обучение по специалността, субсидирано от държавата.

Национална спортна академия, която има успешен опит в обучението на здравни специалисти по кинезитерапия/физиотерапия, разкри специалността "Медицинска сестра“ през учебната 2023-2024. Студентите на НСА имат възможност да практикуват във водещи лечебни заведения, което им дава шанс да натрупат опит и да изградят контакти за успешна професионална кариера.