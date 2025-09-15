Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. НСА откри учебната година с над 90 студенти

НСА откри учебната година с над 90 студенти

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 153
  • 0
НСА откри учебната година с над 90 студенти

Национална спортна академия "Васил Левски" откри учебната година с изпълнен прием за трите факултета държавна поръчка и над 90 студенти платено обучение редовно и задочно.

Академичното ръководство, в лицето на ректора проф. Красимир Петков, приветства всички първокурсници от редовна форма на обучение за учебната 2025/2026 година във факултетите "Спорт", "Педагогика" и "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм". Общо те са около 700.

"Днес откриваме новата учебна година в Национална спортна академия за трите факултета и смело мога да кажа, че се гордеем, че сме изпълнили държавния прием, т.е. имаме над 700 студенти в трите факултета редовно и задочно обучение", каза проф. Красимир Петков.

Редица известни спортисти ще учат в Академията първи курс, сред които са една от водещите български състезателки в тройния скок Александра Начева, европейската вицешампионка по карате Александра Стублева и много други.

Във връзка с повишения интерес към специалността "Медицинска сестра" и увеличената бройка в държавната поръчка, Национална спортна академия „Васил Левски“ обяви допълнителен прием за обучение по специалността, субсидирано от държавата.

Национална спортна академия, която има успешен опит в обучението на здравни специалисти по кинезитерапия/физиотерапия, разкри специалността "Медицинска сестра“ през учебната 2023-2024. Студентите на НСА имат възможност да практикуват във водещи лечебни заведения, което им дава шанс да натрупат опит и да изградят контакти за успешна професионална кариера.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

  • 15 сеп 2025 | 08:27
  • 1434
  • 0
Чепаринов, Стефанова и Салимова не успяха да запишат победи в предпоследния кръг

Чепаринов, Стефанова и Салимова не успяха да запишат победи в предпоследния кръг

  • 15 сеп 2025 | 01:56
  • 2477
  • 4
Майкъл ван Гервен спечели за шести път финалите на Световните серии по дартс

Майкъл ван Гервен спечели за шести път финалите на Световните серии по дартс

  • 14 сеп 2025 | 23:39
  • 4153
  • 1
Радикални активисти за Палестина прекратиха Обиколката на Испания, обявиха Вингегор за победител

Радикални активисти за Палестина прекратиха Обиколката на Испания, обявиха Вингегор за победител

  • 14 сеп 2025 | 22:06
  • 2504
  • 4
Виктори БК е шампион на смесени двойки

Виктори БК е шампион на смесени двойки

  • 14 сеп 2025 | 21:42
  • 635
  • 0
Чепаринов с ново реми

Чепаринов с ново реми

  • 14 сеп 2025 | 03:37
  • 964
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 45112
  • 36
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 17574
  • 15
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 15453
  • 63
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 10282
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 9395
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 8055
  • 11