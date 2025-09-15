Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

  • 15 сеп 2025 | 14:49
  • 638
  • 0

Новият национален селекционер по футбол ще бъде обявен на 24 септември, когато ще се проведе заседание на Изпълкома. Това обяви президентът на футболния съюз Георги Иванов, който беше в Бургас за откриване на реновиран терен.

Там Иванов сподели, че селекционерът на младежите Александър Димитров далеч не е единственият вариант за нов наставник на мястото на тръгналия си Илиан Илиев.

“Да, смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия. Илиан Илиев, който си тръгна така, ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повече треньори си имат ангажименти с договори”, оплака се президентът на БФС, който прогнозира сериозна интрига в първенството през този сезон.

