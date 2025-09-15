Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Може ли Партизан да спре звезда на Германия да отиде в НБА?

Може ли Партизан да спре звезда на Германия да отиде в НБА?

  • 15 сеп 2025 | 14:55
  • 118
  • 0
Може ли Партизан да спре звезда на Германия да отиде в НБА?

Германия е европейски шампион, а Айзък Бонга бе един от играчите с най-съществен принос за изкачването на Маншафта на европейския трон. Германия победи Турция във финала за златото, а крилото на Партизан изигра може би мача на живота си и бе обявен за най-полезен играч на финала. Признанията не спряха дотук, тъй като германецът бе избран и за най-добър защитник на турнира.

Франц Вагнер заяви, че Бонга заслужава място в НБА, Денис Шрьодер го покани в най-силното първенство в света, но по всичко личи, че той ще остане в Партизан. През лятото Бонга се обвърза с "черно-белите" до 2027 година. Според някои медии, в един период е била активна клауза за напускане в НБА, но тя е изтекла. Това означава, че феновете на Партизан ще се наслаждават на изявите на 25-годишния играч и през предстоящия сезон.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Бонга ще пропусне практически цялата предсезонна подготовка с Партизан заради ангажиментите си с националния отбор. Сега го очакват няколко дни почивка след ЕвроБаскет, след което ще се присъедини към клуба непосредствено преди началото на сезона на 30 септември. "Черно-белите" ще заминат без крилото за Австралия във вторник, където ще играят на трети подготвителен турнир.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Балкан победи ТФТ Скопие в контролна среща в Самоков

Балкан победи ТФТ Скопие в контролна среща в Самоков

  • 15 сеп 2025 | 08:29
  • 467
  • 0
Денис Шрьодер е MVP на ЕвроБаскет 2025, обявиха и идеалната петица

Денис Шрьодер е MVP на ЕвроБаскет 2025, обявиха и идеалната петица

  • 15 сеп 2025 | 00:07
  • 4339
  • 4
Спартак Плевен триумфира в предсезонния международен турнир за купа "Плевен"

Спартак Плевен триумфира в предсезонния международен турнир за купа "Плевен"

  • 14 сеп 2025 | 23:44
  • 2080
  • 0
Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

  • 14 сеп 2025 | 22:54
  • 41482
  • 10
"Гален" победи в Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 при мъжете

"Гален" победи в Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 при мъжете

  • 14 сеп 2025 | 19:35
  • 921
  • 0
Янис се развихри и изведе Гърция до бронза след драматична битка с Финландия

Янис се развихри и изведе Гърция до бронза след драматична битка с Финландия

  • 14 сеп 2025 | 19:29
  • 4165
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 45068
  • 36
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 17537
  • 15
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 15447
  • 63
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 10282
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 9394
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 8053
  • 11