Може ли Партизан да спре звезда на Германия да отиде в НБА?

Германия е европейски шампион, а Айзък Бонга бе един от играчите с най-съществен принос за изкачването на Маншафта на европейския трон. Германия победи Турция във финала за златото, а крилото на Партизан изигра може би мача на живота си и бе обявен за най-полезен играч на финала. Признанията не спряха дотук, тъй като германецът бе избран и за най-добър защитник на турнира.

Франц Вагнер заяви, че Бонга заслужава място в НБА, Денис Шрьодер го покани в най-силното първенство в света, но по всичко личи, че той ще остане в Партизан. През лятото Бонга се обвърза с "черно-белите" до 2027 година. Според някои медии, в един период е била активна клауза за напускане в НБА, но тя е изтекла. Това означава, че феновете на Партизан ще се наслаждават на изявите на 25-годишния играч и през предстоящия сезон.

Бонга ще пропусне практически цялата предсезонна подготовка с Партизан заради ангажиментите си с националния отбор. Сега го очакват няколко дни почивка след ЕвроБаскет, след което ще се присъедини към клуба непосредствено преди началото на сезона на 30 септември. "Черно-белите" ще заминат без крилото за Австралия във вторник, където ще играят на трети подготвителен турнир.

Снимки: Imago