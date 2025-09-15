Турция напред към 1/8-финалите на СП

Волейболистите от националния отбор на Турция се класираха за следващата фаза на Световното първенство във Филипините, след като постигнаха втора поредна победа. Възпитаниците на Слободан Ковач дадоха гейм, но надиграха аутсайдера Либия с 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:16) във втория си двубой от Група G на турнира, игран рано тази сутрин пред около 1500 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Турците са с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране в групата, като със сигурност продължават напред към 1/8-финалите на турнира. Либия пък записа втора поредна загуба и отпада от шампионата на планетата.

Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

В последния си мач от групата Турция ще играе с Канада, която също е с 2 победи от 2 мача и 6 точки и е сигурна за 1/8-финалите. Спорът за първото място е в сряда (17 септември) от 09,00 часа българско време. По-късно същия ден от 16,30 часа Япония ще играе с аутсайдера Либия.

Най-резултатни за турския тим станаха Бедирхан Бюлбюл (2 блока и 3 аса) и Ефе Мандърачъ (1 блок и 4 аса) с по 16 точки. Адис Лагумджия добави още 15 точки (1 блок и 2 аса) за победата.

За Либия над всички бе Ахмед Икбайри с 19 точки (3 блока).

Снимки: en.volleyballworld.com