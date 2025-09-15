Германия с чиста първа победа на Световното

Волейболистите от националния отбор на Германия записа чиста първа победа на Световното първенство във Филипините. Воденият от Михал Винярски тим се наложи категорично над Чили с 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) във втората си среща от Група Е на турнира, в която е и България, играна тази сутрин пред около 2300 зрители в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

По този начин Бундестимът е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки, с което запази реални шансове да продължи напред в следващата фаза на Мондиала. Чили пък допусна втора поредна загуба и на практика отпадна от първенството.

В последния си мач от групата Германия ще играе със Словения като трябва да гони задължителна победа, за да се класира за 1/8-финалите. Южноамериканците пък ще излязат срещу българските "лъвове". Двубоите са в сряда (17 септември) съответно от 16,00 часа и 08,30 часа българско време.

Над всички за Германия бе капитанът и голямата звезда на тима Георг Гроцер с 19 точки (1 блок и 1 ас) за победата. Ерик Рьорс добави още 13 точки (2 блока) за успеха.

За тима на Чили Висенте Парагире реализира 14 точки, а Ное Аравена завърши с 11 точки (1 блок и 1 ас).

