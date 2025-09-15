Стойо Чолаков е новият старши треньор на мъжкия отбор на Ямбол

Баскетболният Ямбол обяви, че има нов треньор на тима и това е Стойо Чолаков.

"Чолаков има 15 сезона като играч на Ямбол в периода 2004-2018. Има изиграни 408 официални мача за мъжкият ни отбор, всичките в елита на българското първенство. В тях е отбелязал общо 1564 точки, взел е 926 борби и е подал 451 асистенции.

Като играч е участвал на европейски първенства с всички национални отбора на България при подрастващите.

През сезон 2019-20 като временен старши треньор води мъжкият отбор на града ни в седем мача от първенството в НБЛ.

От 2015 година е и треньор в школата на Клуба. Той е най-успешният ямболски треньор при подрастващите в нашата история. Има спечелени четири шампионски титли с набор 2003 (2015, 2017, 2020, 2022). Още два пъти е играл финал при подрастващите (2019 и 2021). През 2023 печели Купата на БФ Баскетбол с набор 2007. Избран е за треньор №1 на Ямбол за 2020 година.

През изминалият сезон е старши треньор и на Националния отбор на България – юноши до 18 години, с който участва на европейско първенство Дивизия А в Белград постигайки голям успех, след като запази мястото на отбора си сред най-добрите тимове в Европа. На два пъти класира Националните ни отбори кадети до 16 години и юноши до 18 години в Дивизия А.

Завършил е НСА със специалност „треньор по баскетбол“. Има завършен треньорски курс към ФИБА. В регистърът на треньорските кадри към ММС е с длъжност „треньор“, което му позволява да води мъжки отбор в НБЛ.

Пожелаваме успех на новият треньор на Ямбол в неговият първи сезон начело на мъжкия ни отбор", написаха от клуба, който и през новия сезон ще играе във втора дивизия.