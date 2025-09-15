Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Стойо Чолаков е новият старши треньор на мъжкия отбор на Ямбол

Стойо Чолаков е новият старши треньор на мъжкия отбор на Ямбол

  • 15 сеп 2025 | 12:27
  • 380
  • 0
Стойо Чолаков е новият старши треньор на мъжкия отбор на Ямбол

Баскетболният Ямбол обяви, че има нов треньор на тима и това е Стойо Чолаков.

"Чолаков има 15 сезона като играч на Ямбол в периода 2004-2018. Има изиграни 408 официални мача за мъжкият ни отбор, всичките в елита на българското първенство. В тях е отбелязал общо 1564 точки, взел е 926 борби и е подал 451 асистенции.

Като играч е участвал на европейски първенства с всички национални отбора на България при подрастващите.

През сезон 2019-20 като временен старши треньор води мъжкият отбор на града ни в седем мача от първенството в НБЛ.

От 2015 година е и треньор в школата на Клуба. Той е най-успешният ямболски треньор при подрастващите в нашата история. Има спечелени четири шампионски титли с набор 2003 (2015, 2017, 2020, 2022). Още два пъти е играл финал при подрастващите (2019 и 2021). През 2023 печели Купата на БФ Баскетбол с набор 2007. Избран е за треньор №1 на Ямбол за 2020 година.

През изминалият сезон е старши треньор и на Националния отбор на България – юноши до 18 години, с който участва на европейско първенство Дивизия А в Белград постигайки голям успех, след като запази мястото на отбора си сред най-добрите тимове в Европа. На два пъти класира Националните ни отбори кадети до 16 години и юноши до 18 години в Дивизия А.

Завършил е НСА със специалност „треньор по баскетбол“. Има завършен треньорски курс към ФИБА. В регистърът на треньорските кадри към ММС е с длъжност „треньор“, което му позволява да води мъжки отбор в НБЛ.

Пожелаваме успех на новият треньор на Ямбол в неговият първи сезон начело на мъжкия ни отбор", написаха от клуба, който и през новия сезон ще играе във втора дивизия.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Балкан победи ТФТ Скопие в контролна среща в Самоков

Балкан победи ТФТ Скопие в контролна среща в Самоков

  • 15 сеп 2025 | 08:29
  • 425
  • 0
Денис Шрьодер е MVP на ЕвроБаскет 2025, обявиха и идеалната петица

Денис Шрьодер е MVP на ЕвроБаскет 2025, обявиха и идеалната петица

  • 15 сеп 2025 | 00:07
  • 4281
  • 2
Спартак Плевен триумфира в предсезонния международен турнир за купа "Плевен"

Спартак Плевен триумфира в предсезонния международен турнир за купа "Плевен"

  • 14 сеп 2025 | 23:44
  • 2025
  • 0
Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

  • 14 сеп 2025 | 22:54
  • 41285
  • 10
"Гален" победи в Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 при мъжете

"Гален" победи в Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 при мъжете

  • 14 сеп 2025 | 19:35
  • 913
  • 0
Янис се развихри и изведе Гърция до бронза след драматична битка с Финландия

Янис се развихри и изведе Гърция до бронза след драматична битка с Финландия

  • 14 сеп 2025 | 19:29
  • 4125
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 15 сеп 2025 | 13:17
  • 10234
  • 5
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 10391
  • 55
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 8955
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 8150
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 6816
  • 8
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 4347
  • 2