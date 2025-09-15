Популярни
  Гресие: Вярвах в себе си, това е сбъдната детска мечта

Гресие: Вярвах в себе си, това е сбъдната детска мечта

  • 15 сеп 2025 | 11:06
  • 427
  • 0
Гресие: Вярвах в себе си, това е сбъдната детска мечта

Джими Гресие заяви, че това е "сбъдната мечта“, след като стана световен шампион на 10 000 метра във вълнуващ финал на Световното първенство по лека атлетика.

В брутални и влажни условия френският атлет надделя над етиопеца Йомиф Кеджелча във финален спринт, превръщайки се в първия състезател от Франция, спечелил световен медал от какъвто и да е цвят в тази дисциплина.

"Вярвах в себе си. Това е сбъдната детска мечта. Винаги съм вярвал, че един атлет, щом стъпи на пистата, може да постигне велики неща“, каза развълнуваният френски атлет след състезанието.

"Това е характерно за моята кариера. Някои може да са се съмнявали във финала ми, но аз винаги съм вярвал в себе си. Казах, че ще бягам тук за медал. На финалната права се придвижих до трето, после до второ място и накрая до златото. Якоб (Ингебригтсен) ми каза, че тренирам твърде усилено.“

"Направих няколко промени в тренировките си, за да бъда по-контролиран. Имах много психическа енергия за последната обиколка и това ми помогна днес. Това наистина означава много“

Снимки: Gettyimages

