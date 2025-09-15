Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Нещата за Манчестър Юн не вървят към по-добро, смята Рой Кийн

Нещата за Манчестър Юн не вървят към по-добро, смята Рой Кийн

  • 15 сеп 2025 | 10:29
  • 1187
  • 4

Славният капитан на Манчестър Юнайтед от миналото Рой Кийн не спира да критикува настоящия отбор и неговия мениджър Румен Аморим. През уикенда тимът от “Олд Трафорд” беше надигран убедително от Манчестър Сити и загуби с 0:3. Наред с критиките към състава като цяло, Кийн открои и Люк Шоу като голямо разочарование.

“Та те загубиха и от Гримсби – за всички пари, които Манчестър Юнайтед са похарчили, и след като имат нов мениджър, който се нуждае от време да свикне, да направи предсезонна подготовка, да има свои играчи – те просто са един среден отбор в това първенство. А и няма никакви признаци нещата да вървят към по-добро…“, песимист беше ирландецът в студиото на “Скай Спортс”.

Юнайтед хвърля пари, а ако тези наставници са толкова блестящи, ти си казваш: “Кога ще започнете да тренирате тези играчи, за да ги направите по-добри?’ Защото някои от решенията са просто напълно грешни,“ каза още легендата на Юнайтед.

Люк Шоу при първия гол… та той е национал на Англия. За него да бъде хванат така неподготвен… Според мен той години наред се измъква от отговорност в Юнайтед. Постоянно контузен, никога напълно във форма. Ние измисляме оправдания и след това той изиграва няколко мача, а после взема решения, сякаш дори не иска да влиза в единоборства. Той има стотици мачове зад гърба си, а дори не заема правилна позиция с тялото си. Все едно вече е развял бялото знаме”, каза още Кийн.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

  • 15 сеп 2025 | 09:28
  • 6599
  • 2
Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

  • 15 сеп 2025 | 08:38
  • 2921
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 6574
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 5458
  • 7
Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

  • 15 сеп 2025 | 06:56
  • 2137
  • 0
Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

  • 15 сеп 2025 | 06:39
  • 2514
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 5189
  • 42
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 7117
  • 3
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 14240
  • 1
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 6574
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 5458
  • 7
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 3691
  • 2