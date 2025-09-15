Нещата за Манчестър Юн не вървят към по-добро, смята Рой Кийн

Славният капитан на Манчестър Юнайтед от миналото Рой Кийн не спира да критикува настоящия отбор и неговия мениджър Румен Аморим. През уикенда тимът от “Олд Трафорд” беше надигран убедително от Манчестър Сити и загуби с 0:3. Наред с критиките към състава като цяло, Кийн открои и Люк Шоу като голямо разочарование.

“Та те загубиха и от Гримсби – за всички пари, които Манчестър Юнайтед са похарчили, и след като имат нов мениджър, който се нуждае от време да свикне, да направи предсезонна подготовка, да има свои играчи – те просто са един среден отбор в това първенство. А и няма никакви признаци нещата да вървят към по-добро…“, песимист беше ирландецът в студиото на “Скай Спортс”.

“Юнайтед хвърля пари, а ако тези наставници са толкова блестящи, ти си казваш: “Кога ще започнете да тренирате тези играчи, за да ги направите по-добри?’ Защото някои от решенията са просто напълно грешни,“ каза още легендата на Юнайтед.

“Люк Шоу при първия гол… та той е национал на Англия. За него да бъде хванат така неподготвен… Според мен той години наред се измъква от отговорност в Юнайтед. Постоянно контузен, никога напълно във форма. Ние измисляме оправдания и след това той изиграва няколко мача, а после взема решения, сякаш дори не иска да влиза в единоборства. Той има стотици мачове зад гърба си, а дори не заема правилна позиция с тялото си. Все едно вече е развял бялото знаме”, каза още Кийн.