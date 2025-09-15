Вики Томова се изкачи с една позиция напред в ранглистата на WTA

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на WTA.

30-годишната софиянка е на 97-о място с актив от 773 точки. Втората ракета на страната при дамите Лиа Каратанчева прогресира с шест места и вече е 308-а в света с 216 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки. Втора остава полякинята Ига Швьонтек със 7933 точки, пред американката Коко Гоф, която има 7874 точки в актива си.