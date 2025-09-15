Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вики Томова се изкачи с една позиция напред в ранглистата на WTA

Вики Томова се изкачи с една позиция напред в ранглистата на WTA

  • 15 сеп 2025 | 10:02
  • 155
  • 0
Вики Томова се изкачи с една позиция напред в ранглистата на WTA

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на WTA.

30-годишната софиянка е на 97-о място с актив от 773 точки. Втората ракета на страната при дамите Лиа Каратанчева прогресира с шест места и вече е 308-а в света с 216 точки.

В топ 10 на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 11225 точки. Втора остава полякинята Ига Швьонтек със 7933 точки, пред американката Коко Гоф, която има 7874 точки в актива си.

Следвай ни:

Още от Тенис

Френски триумф на турнира в Сао Пауло

Френски триумф на турнира в Сао Пауло

  • 15 сеп 2025 | 09:09
  • 264
  • 0
Американската тийнейджърка Ива Йович спечели първата си WTA титла

Американската тийнейджърка Ива Йович спечели първата си WTA титла

  • 15 сеп 2025 | 09:03
  • 343
  • 0
Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

Григор Димитров: Със своята воля и смелост спортистите със синдром на Даун са истински герои

  • 15 сеп 2025 | 08:27
  • 779
  • 0
Испания е последният финалист на Купа “Дейвис” след обрат срещу Дания

Испания е последният финалист на Купа “Дейвис” след обрат срещу Дания

  • 14 сеп 2025 | 21:58
  • 1735
  • 0
Капитанът Валентин Димов: Постигнахме нещо историческо

Капитанът Валентин Димов: Постигнахме нещо историческо

  • 14 сеп 2025 | 19:56
  • 2496
  • 0
Героят Александър Василев: Тази победа се дължи на целия отбор

Героят Александър Василев: Тази победа се дължи на целия отбор

  • 14 сеп 2025 | 19:10
  • 6967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 4797
  • 1
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 10838
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4558
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3867
  • 2
ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

  • 15 сеп 2025 | 07:53
  • 2767
  • 3
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 2982
  • 1